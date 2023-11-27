Konya’da yangın: Eski bakan Lütfi Elvan’ın annesi gözetim altında tutuluyor

Konya’nın Meram ilçesindeki bir sitede yer alan apartmanın 8’inci katında yangın çıktı. Yangın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın annesi Samiye Elvan’ın evine sıçradı. Dumanların kapladığı dairede Elvan’ın annesi, kardeşi Osman Elvan, yeğeni Nuri Taha Elvan ile 10’uncu katta oturan ablası Ayşe Hayriye Servi ve yeğeni Sema Servi ile bina sakini Recep Çetin dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan Samiye Elvan’ın kan değerlerinin düzelmesi için kontrol altında tutulduğu öğrenilirken, yakınları ve bina sakini taburcu edildi.

Konya’da yangın: Eski bakan Lütfi Elvan’ın annesi gözetim altında tutuluyor - 1

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın annesinin yaşadığı binada yangın çıktı. Dumandan etkilenen Elvan’ın annesi Samiye Elvan, hastanede gözetim altında tutuluyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya’da yangın: Eski bakan Lütfi Elvan’ın annesi gözetim altında tutuluyor - 2

Yangın, dün saat 18.30 sıralarında merkez Meram ilçesindeki bir sitede çıktı.

Sitedeki 11 katlı apartmanın 8’inci katında çıkan yangında alevler kısa sürede üst katlara sıçradı.

Dumanları fark edenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği alarak binayı tahliye etti.

Konya’da yangın: Eski bakan Lütfi Elvan’ın annesi gözetim altında tutuluyor - 3

Apartmanın 9’uncu katında oturan eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın annesi Samiye Elvan ile evde bulunan kardeşi Osman Elvan, yeğeni Nuri Taha Elvan ile 10’uncu katta oturan ablası Ayşe Hayriye Servi, yeğeni Sema Servi ve bina sakini Recep Çetin dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen eski bakanın yakınları ve bina sakini sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Samiye Elvan, hastaneye kaldırılan yakınlarının ve dumandan etkilenen bina sakininin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri 1 saat süren çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı.
Konya’da yangın: Eski bakan Lütfi Elvan’ın annesi gözetim altında tutuluyor - 4

KONTROL AMAÇLI HASTANEDE

Dumandan etkilenen eski bakanın annesi Samiye Elvan’ın durumunun iyi olduğu ancak yükselen kan değerlerinin düşmesi gerektiği için hastanede kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Elvan’ın yakınları Osman Elvan, Ayşe Hayriye Servi, Sema Servi, Nuri Taha Elvan ve bina sakini Recep Çetin’in yapılan kontrollerinin ardından taburcu olduğu belirtildi.
Konya’da yangın: Eski bakan Lütfi Elvan’ın annesi gözetim altında tutuluyor - 5

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve polis ekipleri, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ancak yangının neden çıktığı konusunda araştırmalar sürüyor.

Yangının çıkış sebebi, itfaiye ve polis ekiplerinin düzenleyeceği raporun ardından kesinleşecek.
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