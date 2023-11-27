Konya’da yangın: Eski bakan Lütfi Elvan’ın annesi gözetim altında tutuluyor

KONTROL AMAÇLI HASTANEDE

Dumandan etkilenen eski bakanın annesi Samiye Elvan’ın durumunun iyi olduğu ancak yükselen kan değerlerinin düşmesi gerektiği için hastanede kontrol amaçlı gözetim altında tutulduğu öğrenildi.

Elvan’ın yakınları Osman Elvan, Ayşe Hayriye Servi, Sema Servi, Nuri Taha Elvan ve bina sakini Recep Çetin’in yapılan kontrollerinin ardından taburcu olduğu belirtildi.