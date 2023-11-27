Konya’da yangın: Eski bakan Lütfi Elvan’ın annesi gözetim altında tutuluyor
Konya’nın Meram ilçesindeki bir sitede yer alan apartmanın 8’inci katında yangın çıktı. Yangın, eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın annesi Samiye Elvan’ın evine sıçradı. Dumanların kapladığı dairede Elvan’ın annesi, kardeşi Osman Elvan, yeğeni Nuri Taha Elvan ile 10’uncu katta oturan ablası Ayşe Hayriye Servi ve yeğeni Sema Servi ile bina sakini Recep Çetin dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan Samiye Elvan’ın kan değerlerinin düzelmesi için kontrol altında tutulduğu öğrenilirken, yakınları ve bina sakini taburcu edildi.
Eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın annesinin yaşadığı binada yangın çıktı. Dumandan etkilenen Elvan’ın annesi Samiye Elvan, hastanede gözetim altında tutuluyor.