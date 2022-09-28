Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar

Yomra'da 3 kez okul değiştiren öğrenciler heyelan riskinden kurtulamıyor.
İlçeye 43 kilometre uzaklıktaki Maden Ortaokulu'nun binası, 2020 yılında heyelan riksi nedeniyle eğitim-öğretime kapatıldı.
Binanın kapatılmasıyla 150 öğrenci, servis uygulamasıyla sınır ilçe olan Arsin’deki katlı Başdurak Ortaokulu’na taşındı.
Bir yıl burada eğitim gören öğrenciler yine heyelan riski ile karşılaştı.
Bu kez de Yomra ilçesindeki 3 katlı Çamlıyurt İlk ve Ortaokulu’na nakledilmek zorunda kaldılar.
Bir süre sonra öğrenciler yeni okullarında da irili ufaklı kaya düşmelerinin olduğunu gördü.
Okul yolunda heyelan korkuları süren veliler, yamaçlarda çelik ağlarla önlem alınarak çocuklarının ilk kapatılan okullarına geri dönmelerini istiyor.
Mahalle muhtarı Şenol Sırtlı, mahallede okul olmadığı için insanların göç etmek zorunda kaldığını belirtti.
Okul yolunun ilkokul çağındaki çocuklar için elverişli olmadığını söyleyen veli Yasemin Uzunoğlu da ''Çocuklar kilometrelerce uzaklıktaki okullara araçlarla götürülüyor. Mecbur yaşıtlarından daha erken kalkıyor ve yola çıkıyorlar. Yollar bozuk. Çocuklarımız okula varana kadar perişan oluyorlar'' dedi ve çocukların 5 gün gitmedileri gerekn okullarına ancak 2 gün gidebildiklerini söyledi
Yöre halkından 4 çocuk annesi Kıymet Ulus ise ''Ben çocuklarımın okumasını istiyorum. Geçen yıl çocuklarım ancak 2 ay okula gidebildi. Çocuğumun eğitim hakkını geri istiyorum. Mahallemdeki okulum açılsın istiyorum'' dedi.
Sekizinci sınıf öğrencisi Muhammet Ulus da ''Bu yıl lise sınavına gireceğim. Ama rakiplerimle mücadele etmem mümkün değil. Okula gidemiyoruz. Okul yolu gerçekten tehlikeli'' diye konuştu.
''EŞİT ŞARTLARDA EĞİTİM İSTİYORUZ''
Öğrencilerden Kader Uzunoğlu da ''Okul yolu çok uzak. Sabahları çok erken kalkıyoruz. Okula gidince zaten ders işleyecek takatimiz kalmıyor. Biz yanı başımızda bulunan okulumuzun açılmasını ve eşit şartlarda eğitim görmeyi istiyoruz'' dedi.
Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşananlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Bölgede riskli alan dışında yeni okul yeri inşası için araştırmanın sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, ''AFAD ilgili bölgeyi renkli bölge ilan edince İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okula herhangi bir şey yapılamıyor. Öğrenciler daha önceden taşındığı gibi bu yıl da Çamlıyurt İlkokulu ve Ortaokulu’na taşınıyor. Sayın valimizin bilgisi dâhilinde riskli alan dışında okul alanı yeri araştırılıyor. Başka bir yer alanı bulunduğunda yeni okul yapılabilecektir'' denildi.