Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar

Trabzon'un Yomra ilçesinde heyelan riski nedeniyle 2 yıl önce eğitim-öğretime kapatılan Maden Ortaokulu öğrencileri Arsin'deki ortaokula taşındı. Bir süre burada eğitim gören öğrenciler, yol güzergahındaki heyelan riski nedeniyle yine başka bir okula nakledildi. Ancak heyelan kabusu, bu kez de yeni okul yolunda ortaya çıktı. Veliler önlem alınarak çocuklarının ilk kapatılan okullarına geri dönmelerini istiyor.

Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar - 1

Yomra'da 3 kez okul değiştiren öğrenciler heyelan riskinden kurtulamıyor.

Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar - 2

İlçeye 43 kilometre uzaklıktaki Maden Ortaokulu'nun binası, 2020 yılında heyelan riksi nedeniyle eğitim-öğretime kapatıldı.

Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar - 3

Binanın kapatılmasıyla 150 öğrenci, servis uygulamasıyla sınır ilçe olan Arsin’deki katlı Başdurak Ortaokulu’na taşındı.

Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar - 4

Bir yıl burada eğitim gören öğrenciler yine heyelan riski ile karşılaştı.

Bu kez de Yomra ilçesindeki 3 katlı Çamlıyurt İlk ve Ortaokulu’na nakledilmek zorunda kaldılar.

Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar - 5

Bir süre sonra öğrenciler yeni okullarında da irili ufaklı kaya düşmelerinin olduğunu gördü.

Okul yolunda heyelan korkuları süren veliler, yamaçlarda çelik ağlarla önlem alınarak çocuklarının ilk kapatılan okullarına geri dönmelerini istiyor.

Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar - 6

''GÖÇ ETMEK ZORUNDA KALDILAR''

Mahalle muhtarı Şenol Sırtlı, mahallede okul olmadığı için insanların göç etmek zorunda kaldığını belirtti.

Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar - 7

''OKULA VARANA KADAR PERİŞAN OLUYORLAR''

Okul yolunun ilkokul çağındaki çocuklar için elverişli olmadığını söyleyen veli Yasemin Uzunoğlu da ''Çocuklar kilometrelerce uzaklıktaki okullara araçlarla götürülüyor. Mecbur yaşıtlarından daha erken kalkıyor ve yola çıkıyorlar. Yollar bozuk. Çocuklarımız okula varana kadar perişan oluyorlar'' dedi ve çocukların 5 gün gitmedileri gerekn okullarına ancak 2 gün gidebildiklerini söyledi

Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar - 8

''ÇOCUĞUMUN EĞİTİM HAKKINI GERİ İSTİYORUM''

Yöre halkından 4 çocuk annesi Kıymet Ulus ise ''Ben çocuklarımın okumasını istiyorum. Geçen yıl çocuklarım ancak 2 ay okula gidebildi. Çocuğumun eğitim hakkını geri istiyorum. Mahallemdeki okulum açılsın istiyorum'' dedi.

Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar - 9

‘OKUL YOLU GERÇEKTEN TEHLİKELİ’

Sekizinci sınıf öğrencisi Muhammet Ulus da ''Bu yıl lise sınavına gireceğim. Ama rakiplerimle mücadele etmem mümkün değil. Okula gidemiyoruz. Okul yolu gerçekten tehlikeli'' diye konuştu.

''EŞİT ŞARTLARDA EĞİTİM İSTİYORUZ''

Öğrencilerden Kader Uzunoğlu da ''Okul yolu çok uzak. Sabahları çok erken kalkıyoruz. Okula gidince zaten ders işleyecek takatimiz kalmıyor. Biz yanı başımızda bulunan okulumuzun açılmasını ve eşit şartlarda eğitim görmeyi istiyoruz'' dedi.

Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar - 10

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü de yaşananlara ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Korkuyla 3 kez okul değiştirdiler ama heyelandan kurtulamadılar - 11

Bölgede riskli alan dışında yeni okul yeri inşası için araştırmanın sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, ''AFAD ilgili bölgeyi renkli bölge ilan edince İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak okula herhangi bir şey yapılamıyor. Öğrenciler daha önceden taşındığı gibi bu yıl da Çamlıyurt İlkokulu ve Ortaokulu’na taşınıyor. Sayın valimizin bilgisi dâhilinde riskli alan dışında okul alanı yeri araştırılıyor. Başka bir yer alanı bulunduğunda yeni okul yapılabilecektir'' denildi.

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