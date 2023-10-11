Kruvaziyer gemileri İsrail-Filistin çatışması nedeniyle rotalarını Türkiye'ye çevirdi

İşletmecilerce Doğu Akdeniz kruvaziyer rotasının en yoğun işlediği sezon olan ekim ve kasım ayları göz önüne alınarak, Türkiye ve diğer ülke limanlarının doluluk ve yer müsaitliği durumuna göre ayarlama yapılmaya başlandı.

Şu an için uluslararası 4 kruvaziyer gemi işletmesinin 8 sefer için rotalarını Antalya'nın Alanya, Muğla’nın Bodrum ve Marmaris, Aydın’ın Kuşadası ve İstanbul’daki kuruvaziyer limanlarına çevirdikleri öğrenildi.