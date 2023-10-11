Kruvaziyer gemileri İsrail-Filistin çatışması nedeniyle rotalarını Türkiye'ye çevirdi
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle, uluslararası 4 kruvaziyer gemi işletmesi, 8 sefer için rotalarını Antalya’nın Alanya, Muğla’nın Bodrum ve Marmaris, Aydın’ın Kuşadası limanları ile İstanbul'daki kruvaziyer limanlarına çevirdi. Kesinleşen rezervasyonlar kapsamında, Türk limanlarına ekimde İsrail rotası iptal edilen gemilerle 30 binin üzerinde yolcu gelmesi bekleniyor.
İsrail’e sefer yapan kruvaziyer gemileri, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle güzergahlarını Türk limanlarına çevirmeye başladı.Edinilen bilgiye göre, İsrail-Filistin çatışması sebebiyle Holland America, Celebrity Cruises, MSC Cruises, Norveç Cruise Line, Regent Seven Seas Cruises, Oceania Cruises ve Celestyal Cruises, İsrail’in Aşdod ve Hayfa limanlarına bu hafta yapılması planlanan seferlerini iptal etti.