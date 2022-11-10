Kuduzdan hayatını kaybeden çocuğa veda

Bitlis'te köpek saldırısına uğradıktan sonra kuduz olduğu anlaşılıp tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 10 yaşındaki Mustafa Erçetin'in cenazesi toprağa verildi. Mezarlıkta fenalaşan aile fertlerine sağlık ekipleri müdahale etti.

Kuduzdan hayatını kaybeden çocuğa veda - 1

Kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden çocuk defnedildi.

Kuduzdan hayatını kaybeden çocuğa veda - 2

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, başıboş köpeklerin ısırması sonucu kuduz tanısıyla tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Mustafa Erçetin'in cenazesi, köyünde toprağa verildi.

Kuduzdan hayatını kaybeden çocuğa veda - 3

Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesinde kuduz teşhisiyle alındığı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybeden Erçetin'in cenazesi sabah ailesine teslim edildi.

Kuduzdan hayatını kaybeden çocuğa veda - 4

Ankara'dan uçakla Muş Sultan Alparslan Havalimanı'na gönderilen cenaze, yakınları tarafından alınarak Adilcevaz Belediyesine ait cenaze aracıyla Göldüzü köyüne götürüldü.

Kuduzdan hayatını kaybeden çocuğa veda - 5

Erçetin'in cenazesi, köy mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından dualar ve gözyaşlarıyla defnedildi.

Kuduzdan hayatını kaybeden çocuğa veda - 6

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Mezarlıkta fenalaşan aile fertlerine sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti.

Kuduzdan hayatını kaybeden çocuğa veda - 7

Cenazeye Kaymakam İsmail Demir, Bitlis Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Korkmaz ve köylüler katıldı.

Kuduzdan hayatını kaybeden çocuğa veda - 8

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