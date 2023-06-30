Kurban vekaleti veren bin 700 kişiye salam verdiler
Bursa’da bir et restoranından kurbanlık için 7 bin 100 liraya hisse alan bin 700 kişi, kendilerine salam gibi teslim edilen etin aylar önce kesildiğini ve bozuk olduğunu iddia etti. Restoranı basan vatandaşlar paralarının iadesini isterken, soluğu karakolda aldı. İş yeri sahibi gözaltına alınırken, Bursa İl Tarım Müdürlüğü tarafından yaklaşık 4,5 ton et imha edildi.
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bir et restoranı, Kurban Bayramı için 7 bin 100 liradan bin 700 kişiye kurbanlık büyük baş hissesi satarak vekalet aldı. Bayram günü dana kurbanlık etlerini teslim almaya gelen vatandaşlar gördükleri karşısında adeta şok yaşadı.