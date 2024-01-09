Kuruyemiş ile baharat tezgahında kanser riski

"GÖZLE GÖRÜNMEYEN ZEHİR"

Uygun ortamda muhafaza edilmeyen kuruyemiş ve baharatta oluşan aflatoksin maddesinin en zararlı küf toksini olduğuna dikkati çeken Ali Manavoğlu, etiketsiz ve ambalajsız alınan gıdada gözle görünemeyen küflenmenin kanserojen etkisine karşı şu uyarıda bulundu:

"Sağlığa zarar veren aflatoksin özellikle pul biber ve kuru yemişte sıklıkla görülebilir. Kuru incir, kurutulmuş kayısı gibi ürünlerde en çok korkulan madde aflatoksin. Kuru yemiş ve baharatlarda sıkça karşımıza çıkan aflatoksin insanların karaciğerinde ciddi rahatsızlıklara yol açabiliyor. Ödem oluşması, karaciğer hasarı, ilerleyen dönemde de karaciğer kanserine neden olabilir. Özellikle baharatlarda pul biber, kuru yemişte de incir, kayısı gibi kurutulan ürünleri çok iyi saklamamız gerekiyor. Bu ürünler küflerin oluşturacağı aflatoksine maruz kalmamalı."