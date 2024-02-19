Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular
Diyarbakır’da 200’den fazla kuş türünün yaşadığı ve avlanmanın yasak olduğu Kabaklı Sulama Göleti kenarında, kestikleri ağaçtan mevzi yapan kimliği belirsiz kişiler, çok sayıda kuşu öldürdü. Mevzilerin kenarında fişekler bulunurken, çok sayıda kuşun bu yolla öldürüldüğü belirtildi.
Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve Dicle Nehri’nden çekilen suyla hayat bulan Kabaklı Sulama Göleti’nde leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzunbacak gibi 200’ün üzerinde kuş türü barınıyor.Bu özelliğiyle kuş cennetini andıran gölet, kuş gözlemcilerinin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.