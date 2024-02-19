Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular

“Dicle Vadisi’ndeki kuş cenneti Kabaklı Göleti, kuşların sıklıkla uğradığı, beslendiği, dinlendiği önemli bir yer. Burada zaman zaman üremeler de gerçekleşiyor. Ancak kışın kuşlarımız ve diğer canlılarımız bir sorunla karşı karşıya. Avcı baskısı var.” diyen Kılıç, “Maalesef ağaç kesimiyle avcılar saklanma yeri, siper oluşturuyorlar. Hem ağaçlara zarar veriyorlar hem de kuşları deyim yerindeyse katlediyorlar. Avcılık, tabiatta, yalnız tabiattakinin bir kuralı, bir asaleti var. Burada yapılan avcılık değil, çünkü avcılıkta, canlı, karnını doyurmak için bir bireyi avlar. Burada otomatik tüfeklerle yapılan avcılık, onlarca kuşu maalesef telef eder, kaybeder. Avcılık günümüzde ihtiyaç değildir. Bir hobi, bir spor olarak düşünülüyor. Burada gördüğümüz kötü bir örnektir. Çok sayıda kuşu maalesef öldürüyorlar.” ifadelerini kullandı.