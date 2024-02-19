Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular

Diyarbakır’da 200’den fazla kuş türünün yaşadığı ve avlanmanın yasak olduğu Kabaklı Sulama Göleti kenarında, kestikleri ağaçtan mevzi yapan kimliği belirsiz kişiler, çok sayıda kuşu öldürdü. Mevzilerin kenarında fişekler bulunurken, çok sayıda kuşun bu yolla öldürüldüğü belirtildi.

Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular - 1

Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ve Dicle Nehri’nden çekilen suyla hayat bulan Kabaklı Sulama Göleti’nde leylek, balıkçıl, düdükçün, toygar, güvercin, saka, tahtalı, kızılbacak ve uzunbacak gibi 200’ün üzerinde kuş türü barınıyor.

Bu özelliğiyle kuş cennetini andıran gölet, kuş gözlemcilerinin de uğrak noktaları arasında yer alıyor.

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Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular - 2

Son zamanlarda kaçak avcıların tehdidi altında olan göletin, birçok noktasına asılan, “Avlanmak yasaktır” tabelalarına rağmen, kimlikleri belirsiz kişiler, üniversite yerleşkesi içindeki 4 ağacı kesip mevzi yaptı.

Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular - 3

Mevziler ve kenarlarında onlarca fişek görüntülenirken, bu yolla birçok kuşun öldürüldüğü de belirtildi.

Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular - 4

“GÖZLERİNİ KARARTMIŞLAR”

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Kılıç, avcılık baskısı nedeniyle birçok türün ileride yok olmayla karşı karşıya kalacağını söyledi.

Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular - 5

“Dicle Vadisi’ndeki kuş cenneti Kabaklı Göleti, kuşların sıklıkla uğradığı, beslendiği, dinlendiği önemli bir yer. Burada zaman zaman üremeler de gerçekleşiyor. Ancak kışın kuşlarımız ve diğer canlılarımız bir sorunla karşı karşıya. Avcı baskısı var.” diyen Kılıç, “Maalesef ağaç kesimiyle avcılar saklanma yeri, siper oluşturuyorlar. Hem ağaçlara zarar veriyorlar hem de kuşları deyim yerindeyse katlediyorlar. Avcılık, tabiatta, yalnız tabiattakinin bir kuralı, bir asaleti var. Burada yapılan avcılık değil, çünkü avcılıkta, canlı, karnını doyurmak için bir bireyi avlar. Burada otomatik tüfeklerle yapılan avcılık, onlarca kuşu maalesef telef eder, kaybeder. Avcılık günümüzde ihtiyaç değildir. Bir hobi, bir spor olarak düşünülüyor. Burada gördüğümüz kötü bir örnektir. Çok sayıda kuşu maalesef öldürüyorlar.” ifadelerini kullandı.

Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular - 6

Kılıç şöyle devam etti:

“Gördüğümüz boş kovanlardan biliyoruz ki burada onlarca atış yapılmış. Dicle Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Kabaklı Göleti, izinle girilebilecek bir yer. Avcıların gözü maalesef görmüyor. Deyim yerindeyse gözlerini karartmışlar. Tür çeşitliliğimiz fazla, fakat türe ait birey çeşitliliği, çeşitli nedenlerden, bunun içine avcılığı da katalım, maalesef az sayıya ulaşıyor. Yakında biz bu türleri tümden kaybedeceğiz. Duyarlı vatandaşlarımızın kolluk kuvvetlerine ihbarda bulunmalarını, bunlara gereken cezaların verilmesini bekliyoruz.”
Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular - 7
Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular - 8
Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular - 9
Kuş cennetinde ağaç kestiler; mevzi kurup, kuşları vurdular - 10
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