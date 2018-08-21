Kütahya'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı
İHA
Kütahya'da aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken birçok bölgede su birikintileri oluştu.
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Kütahya’da akşam saatlerine doğru etkili olan fındık büyüklüğündeki kuvvetli dolu yağışı, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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2Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası bazı bölgeler beyaza büründü.
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310 dakika kadar etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.
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4Dolu ve ardından gelen sağanak yağışı nedeniyle birçok noktada su birikintileri meydana geldi.
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