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Kütahya'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

İHA

Kütahya'da aniden bastıran fındık büyüklüğündeki dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken birçok bölgede su birikintileri oluştu.

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    Kütahya’da akşam saatlerine doğru etkili olan fındık büyüklüğündeki kuvvetli dolu yağışı, hazırlıksız yakalanan vatandaşlara zor anlar yaşattı. 

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    Fındık büyüklüğündeki dolu yağışı sonrası bazı bölgeler beyaza büründü.
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    10 dakika kadar etkili olan dolu yağışı daha sonra yerini yağmura bıraktı.
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    Dolu ve ardından gelen sağanak yağışı nedeniyle birçok noktada su birikintileri meydana geldi.
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