MHRS'de yeni dönem: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?

Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek.Peki, MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?

MHRS'de yeni dönem: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur? - 1

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevu dönemi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Gelinmeyen randevu sayısınıN 81 milyon olduğunu açıklayan Koca, "Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var, 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları.


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MHRS'de yeni dönem: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur? - 2

Bu gruptaki hastalar, onay işlemlerinden istisnadır. Onaylı Randevu Sistemi, hastanelerimize, hekimlerimize zamanı verimli kullanma imkanı sağlayacak. Hasta, gelemeyeceği randevuyu iptal edecek. Böylece, randevu sadakatsizliği sebebiyle, şu an boş kalan kapasitemizi hizmet bekleyen hastalar için kullanabileceğiz. Boş kalan her bir randevuda, sistemden randevu alamayıp, talep bırakmış hastalarımıza ulaşacağız. Öncelik, talep bırakan hastalarda olacak." ifadelerini kullandı.

MHRS'de yeni dönem: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur? - 3

MHRS RANDEVUSU NASIL OLUŞTURULUR?

Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

mhrs.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaranızı ve MHRS şifrenizi girerek sisteme giriş yapın,

Açılan sayfa üzerinden randevu alınmak istediğiniz il ve ilçeyi seçin,

Hangi hastaneden ve bölümden randevu almak istiyorsanız önce hastaneyi ardından bölümü seçebilirsiniz.

Gelen ekrandan doktoru da seçebilirsiniz.

Ardından uygun gün ve saate tıklayın.

Bilgileri oluşturduktan sonra randevunuzu onaylayabilirsiniz.

MHRS'de yeni dönem: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur? - 4

SAAT 8'E KADAR ONAY VERİLEBİLECEK

Ertesi gün randevusu olan vatandaşlar, akşam saat 8’e kadar randevusuna onay verecek veya gelemeyeceğini bildirecek.

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