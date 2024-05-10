MHRS'de yeni dönem: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?
Merkezi Hekim Randevu Sisteminde (MHRS) "Onaylı Randevu" dönemi 13 Mayıs Pazartesi günü başlıyor. Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek.Peki, MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, onaylı randevu dönemi hakkında kamuoyunu bilgilendirdi. Gelinmeyen randevu sayısınıN 81 milyon olduğunu açıklayan Koca, "Bu sisteme Onaylı Randevu Sistemi, MHRS'de başlatılan bu yeni döneme de Onaylı Randevu Dönemi diyoruz. Uygulama pazartesi günü başlıyor. Onaylı Randevu Dönemi hayırlı olsun. Yeni dönemde ayrıcalıklı iki hasta grubumuz var, 65 yaş üstü hastalarla kanser hastaları.