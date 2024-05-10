MHRS'de yeni dönem: MHRS onaylı randevu nedir? Onaylı randevu nasıl oluşturulur?

MHRS RANDEVUSU NASIL OLUŞTURULUR?

Randevu tarihinden bir gün önce, akşam saat 20.00'ye kadar kişilerin randevusuna onay vermesi veya gelemeyeceğini bildirmesi gerekecek. Onay, "www.mhrs.gov.tr" internet sitesi, mobil uygulama ve "ALO 182" çağrı merkezi olmak üzere tüm kanallar üzerinden verilebilecek.

mhrs.gov.tr adresinden T.C. Kimlik Numaranızı ve MHRS şifrenizi girerek sisteme giriş yapın,



Açılan sayfa üzerinden randevu alınmak istediğiniz il ve ilçeyi seçin,



Hangi hastaneden ve bölümden randevu almak istiyorsanız önce hastaneyi ardından bölümü seçebilirsiniz.



Gelen ekrandan doktoru da seçebilirsiniz.



Ardından uygun gün ve saate tıklayın.



Bilgileri oluşturduktan sonra randevunuzu onaylayabilirsiniz.