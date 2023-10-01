Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 5 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Bariyerlere savrulan iki otomobil alev topuna dönerken, 4 kişi yaralandı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 5 otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı.Bariyerlere savrulan iki otomobil ise alev aldı.