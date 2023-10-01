Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 5 otomobil zincirleme trafik kazasına karıştı. Bariyerlere savrulan iki otomobil alev topuna dönerken, 4 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı - 1

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 5 otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda zincirleme kazaya karıştı.

Bariyerlere savrulan iki otomobil ise alev aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı - 2

Otomobillerde bulunan 4 kişi kendilerini dışarıya attı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alev topuna dönen iki otomobil söndürüldü.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı - 3

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 yaralı hastaneye kaldırıldı.

Geriye demir yığını kaldı Yanan iki otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı - 4

ANKARA YÖNÜNDE TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu.

Jandarma herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda zincirleme kaza: 4 yaralı - 5

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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