Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sisin uydu sistemine fotoğrafı yansıdı

Sakarya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın yaşandığı saatlerde uydu sistemine düşen sis bulutunun fotoğrafına ulaşıldı. Faciaya neden olan sisin yoğunluğu, ulaşılan uydu fotoğrafı ile bir kez daha gözler önüne serildi.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sisin uydu sistemine fotoğrafı yansıdı - 1

Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde, dün Giresun'daki cenazeden İstanbul'a dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesine ait otobüs, Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüs, Ankara'dan İstanbul'a giden Kamil Koç'a ait  plakalı otobüs, TIR , kamyonet, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sisin uydu sistemine fotoğrafı yansıdı - 2

Kazada Hüseyin Kamil ve Nihal Yıldız'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi yaşamını yitirmiş, 3'ü yabancı uyruklu, 3'ü çocuk olmak üzere 61 kişi yaralanmıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sisin uydu sistemine fotoğrafı yansıdı - 3

Öte yandan, kazaya karışan otobüs sürücüleri H.Ö, M.D, F.Ç, S.S, H.A, E.A. ile TIR'ın ikinci şoförü O.K. gözaltına alınmıştı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sisin uydu sistemine fotoğrafı yansıdı - 4

Hakim karşısına çıkarılan H.Ö., O.K. ve S.S. "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep verme" suçuyla tutuklandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sisin uydu sistemine fotoğrafı yansıdı - 5

Öte yandan, zincirleme kazada hafif ticari aracın, TIR'a arkadan çarpması, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü ile kamyonetin hız limiti aşımından, diğer yolcu otobüsünün ise arkadan çarpmadan dolayı kusurlu olduğu ileri sürüldü.

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sisin uydu sistemine fotoğrafı yansıdı - 6

UYDU SİSTEMİNE DÜŞEN SİS FOTOĞRAFI

Kazanın yaşandığı saatlerde, sis bulutunun uydu sistemine düşen fotoğrafına ulaşıldı.

Adeta şehri kaplayan sisin yoğunluğu bu fotoğraf ile bir kez daha görüldü.

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