Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sisin uydu sistemine fotoğrafı yansıdı

Öte yandan, zincirleme kazada hafif ticari aracın, TIR'a arkadan çarpması, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü ile kamyonetin hız limiti aşımından, diğer yolcu otobüsünün ise arkadan çarpmadan dolayı kusurlu olduğu ileri sürüldü.