Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki katliam gibi kazada sisin uydu sistemine fotoğrafı yansıdı
Sakarya'da 10 kişinin hayatını kaybettiği, 63 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın yaşandığı saatlerde uydu sistemine düşen sis bulutunun fotoğrafına ulaşıldı. Faciaya neden olan sisin yoğunluğu, ulaşılan uydu fotoğrafı ile bir kez daha gözler önüne serildi.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönü Taşkısığı mevkisinde, dün Giresun'daki cenazeden İstanbul'a dönenleri taşıyan Esenyurt Belediyesine ait otobüs, Kayseri-İstanbul seferini yapan Metro Turizm'e ait otobüs, Ankara'dan İstanbul'a giden Kamil Koç'a ait plakalı otobüs, TIR , kamyonet, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kaza meydana gelmişti.