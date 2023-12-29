Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazada 7 sürücü adliyeye sevk edildi

Sakarya’da 10 kişinin öldüğü kazada, 7 aracın sürücüsü adliyeye sevk edildi.

Kaza, dün saat 04.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya Dağdibi mevkisinde meydana geldi. Sol şeritte yavaşlayan kamyonete, arkasından gelen yolcu otobüsü çarptı.

Araçlar, yolun sol şeridinde kaza nedeniyle durdu, otobüsteki yolculardan bazıları da yola indi. Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, arkadan gelen ve aralarında 2 yolcu otobüsü ve 1 TIR’ın da olduğu 5 araç daha kazaya karıştı. Araçlar, kaza nedeniyle otobüsten inen yolculara da çarptı.