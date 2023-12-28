Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı: “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim”
Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 59 kişinin de yaralandığı kazadan kurtulanlar İstanbul’a getirildi. Kazadan kurtulan bir yolcu, “Çok sis vardı. Görüntü yoktu. 2-3 metre görüş alanımız yoktu. O kadar sisliydi.” derken, bir başkası ise “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim.” diye konuştu.
Türkiye bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde meydana gelen katliam gibi trafik kazasıyla güne başladı.Aralarında 3 otobüs ve bir TIR’ın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 59 kişi de yaralandı.