Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı: “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim”

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde 10 kişinin öldüğü, 59 kişinin de yaralandığı kazadan kurtulanlar İstanbul’a getirildi. Kazadan kurtulan bir yolcu, “Çok sis vardı. Görüntü yoktu. 2-3 metre görüş alanımız yoktu. O kadar sisliydi.” derken, bir başkası ise “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim.” diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı: “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim” - 1

Türkiye bu sabah Kuzey Marmara Otoyolu’nun Sakarya kesiminde meydana gelen katliam gibi trafik kazasıyla güne başladı.

Aralarında 3 otobüs ve bir TIR’ın da bulunduğu 7 aracın karıştığı kazada 10 kişi yaşamını yitirdi, 59 kişi de yaralandı.

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Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı: “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim” - 2

Kazanın meydana geldiği yerde can pazarı yaşandı.

Kazaya karışan 6 aracın sürücüsü gözaltına alındı. Otoyol, saatler süren çalışmanın ardından trafiğe açılabildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı: “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim” - 3

KAZADAN KURTULANLAR İSTANBUL’A GETİRİLDİ

Kazadan yaralı kurtulan 10 kişi, sabah saatlerinde İstanbul’a getirildi.

Kayseri’den İstanbul’a gelmek üzere dün akşam saatlerinde otobüse binen yolcular kazanın sis nedeniyle gerçekleştiğini söyledi.
Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı: “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim” - 4

Yolculardan Hasan Horosan, kazanın yaşandığı bölgedeki hava şartlarını “Çok sis vardı. Görüntü yoktu. 2-3 metre görüş alanımız yoktu. O kadar sisliydi.” sözleriyle anlattı.

Horosan, “Yolun kenarında 2-3 ceset vardı. Kafası kanayanlar vardı.” diye konuştu.

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı: “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim” - 5

“Bir ses duyduk, bir anda oldu. Sağ tarafımı vurdum. Boynum ağrıyor.” diyen Esme Tosun, “Çok sis vardı. Biri geldi bize vurdu. Bizim otobüste duramadı, bariyerlere çarptı.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı: “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim” - 6

Yüzünde kan olduğu görülen yaşlı bir kazazede ise “Uyuduk uyandık kaza oldu.” dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı: “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim” - 7

Kazaya karışan otobüslerden birinin yolcularından Senem Büyükel de kazanın nasıl olduğunu göremediğini söyledi.

Büyükel, “Ne olduğunu bilemedim. Kaza 04.00 sıralarında oldu. Aşağıya indik. Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim.” ifadelerini kullandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı: “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim” - 8

Hafif yaralı kayınvalidesini almak için otogara gelen Oğuzhan Ağar ise kendilerine kazadan kısa süre sonra bilgi verildiğini anlatarak, “En son onunla Bolu'da konuştuk. Orayı geçtik sonra kaza olmuş.” dedi.

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