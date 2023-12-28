Kuzey Marmara Otoyolu’ndaki kazadan kurtulanlar yaşadıklarını anlattı: “Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim”

Kazaya karışan otobüslerden birinin yolcularından Senem Büyükel de kazanın nasıl olduğunu göremediğini söyledi.

Büyükel, “Ne olduğunu bilemedim. Kaza 04.00 sıralarında oldu. Aşağıya indik. Hiçbir şey bilmiyorum, kendimden geçmişim.” ifadelerini kullandı.