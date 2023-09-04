KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023-2024 eğitim öğretim yılı KYK (Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü) yurt başvurularının alınması ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. 29 Ağustos’ta başlayan yurt başvuruları, 2 Eylül saat 23.59’a kadar alındı. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
KYK yurt sonuçları için bekleyiş sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 29 Ağustos tarihinde başlatılan KYK yurt başvuruları 2 Eylül'de sona ermişti. KYK yurt başvurularını tamamlayan adaylar şimdi de yurt sonuçları için heyecanlı bekleyişe başladı.