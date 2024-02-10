Lise müdürü Esma Deniz’in öldüğü kazadaki soru işareti: “Kadın boşanmak istiyordu ve o gece tartıştılar”
Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde denize uçan otomobilde lise müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun öldüğü kazaya ilişkin iddianame hazırlandı. Kazayı yapan aracın şoförü Ahmet Gürkan Erkutlu’nun 9 yıla kadar hapsi istendi. Çiftin, olayın yaşandığı akşam tartıştıkları öğrenilirken, sürücü Ahmet Gürkan Erkutlu, kavganın kazadan önce tatlıya bağlandığını ileri sürdü. Lise müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu’nun annesi ve kardeşi ise, kadının evliliğinde mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini iddia etti.
Şarköy Anadolu Lisesi Müdürü Esma Deniz Dellal Erkutlu, eşi Ahmet Gürkan Erkutlu ile 2 Eylül 2023 akşamı, Hoşköy Mahallesi’nde restorana yemeğe gitti.
Alkol alan Ahmet Gürkan Erkutlu’nun yemek dönüşü kullandığı 09 ANF 396 plakalı otomobil, Hoşkoy ile Mürefte mahalleleri arasındaki karayolunda 8 metre yükseklikten denize uçtu.
Denizde ters dönen otomobilde Ahmet Gürkan Erkutlu, kendi imkanlarıyla kurtulurken eşi ise yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından gözaltına alınan ve 1,49 promil alkollü olduğu belirlenen Ahmet Gürkan Erkutlu, çıkarıldığı Şarköy Sulh Ceza Hakimliği’nde, şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, şüphelinin tanık, mağdur veya başkaları üzerinde baskı yapma hususu devam ediyor olması nedenleri ile şüphelinin taksirle ölüme neden olma suçlamalarıyla tutuklandı.Bir süre cezaevinde kalan Erkutlu, avukatının itirazıyla adli kontrol şartıyla tahliye edildi.