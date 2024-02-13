Lohusa 1 milyon seyirci barajını aştı (9-11 Şubat 2024 Türkiye gişesi)
Gupse Özay’ın senaryosunu kaleme aldığı Lohusa filmi, Türkiye gişesinin zirvesine yerleşti. Film, 127 bin 655 seyirci ile birinci sırada yer alırken animasyon türündeki Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör filmi 84 bin 500 seyirci ile ikinci sırada yer aldı. Lohusa vizyona girdiği günden bu yana toplamda 1 milyon 600 bin seyirci tarafından izlendi. İşte 9-11 Şubat hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...
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