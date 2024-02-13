Lohusa 1 milyon seyirci barajını aştı (9-11 Şubat 2024 Türkiye gişesi)

Gupse Özay’ın senaryosunu kaleme aldığı Lohusa filmi, Türkiye gişesinin zirvesine yerleşti. Film, 127 bin 655 seyirci ile birinci sırada yer alırken animasyon türündeki Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör filmi 84 bin 500 seyirci ile ikinci sırada yer aldı. Lohusa vizyona girdiği günden bu yana toplamda 1 milyon 600 bin seyirci tarafından izlendi. İşte 9-11 Şubat hafta sonunda Türkiye'de en çok seyredilen filmler ve seyirci sayıları...

Lohusa 1 milyon seyirci barajını aştı (9-11 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 1

10. 3391 Kilometre 

8.816

TÜRKİYE HABERLERİ

Lohusa 1 milyon seyirci barajını aştı (9-11 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 2

9. İyi Bir Aile Değiliz 

14.143

Lohusa 1 milyon seyirci barajını aştı (9-11 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 3

8. Cem Karaca'nın Gözyaşları 

16.489

Lohusa 1 milyon seyirci barajını aştı (9-11 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 4

7. Kardeş Takımı 

17.971

Lohusa 1 milyon seyirci barajını aştı (9-11 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 5

6. Harika Kanatlar: Maksimum Hız 

20.52

Lohusa 1 milyon seyirci barajını aştı (9-11 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 6

5. Zavallılar

38.914

Lohusa 1 milyon seyirci barajını aştı (9-11 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 7

4. Efsane

41.794

Lohusa 1 milyon seyirci barajını aştı (9-11 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 8

3. Kolpaçino 4 4'lük

68.831

Lohusa 1 milyon seyirci barajını aştı (9-11 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 9

2. Rafadan Tayfa 4: Hayrimatör 

84.500 

Lohusa 1 milyon seyirci barajını aştı (9-11 Şubat 2024 Türkiye gişesi) - 10

1. Lohusa

127.655

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