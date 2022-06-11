Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler

AİLELER PANİK YAŞADI

Kurtarma çalışmaları sürerken yaralanan çocukların aileleri ise panik yaşadı.

Çocuklardan Buğra Yağız Koyun, "Eğleniyorduk. Bindiğimiz oyuncak kırılıp, ters döndü. Altında kaldık. İtfaiye beni ve arkadaşlarımı çıkardı. Ayağımda ağrı var" dedi.