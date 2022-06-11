Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler

Antalya'da lunaparkta bir oyuncağın, çocukların bindiği sepet kısmı mekanizmadan koparak düştü. Hafif yaralanan 3 çocuk, baş aşağı oyuncaktan çıkarılmayı bekledi.

Haberler - DHA 11.06.2022 - 17:02

Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 1

'nın Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki lunaparkta 'disko' adlı oyuncağın, çocukların bindiği sepet kısmı mekanizmadan kopup zemine düştü.

Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 2

Sepet kısmında sıkışan Buğra Yağız Koyun, Mete Atık ile Yakup Bilal Salarvan hafif yaralandı.

Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 3

BAŞ AŞAĞI ÇIKARILMAYI BEKLEDİLER

Çocuklar, itfaiye ekipleri gelene kadar oyuncağın içinde baş aşağı oturur halde çıkarılmayı bekledi.

Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 4

Oyun parkı görevlilerinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla çocukları sıkıştığı yerden çıkardı.

Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 5

AİLELER PANİK YAŞADI

Kurtarma çalışmaları sürerken yaralanan çocukların aileleri ise panik yaşadı.

Çocuklardan Buğra Yağız Koyun, "Eğleniyorduk. Bindiğimiz oyuncak kırılıp, ters döndü. Altında kaldık. İtfaiye beni ve arkadaşlarımı çıkardı. Ayağımda ağrı var" dedi.

Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 6

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çocuklar, hastaneye götürüldü. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 7
Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 8
Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 9
Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 10
Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 11
Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 12
Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 13
Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 14
Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 15
Lunaparkta oyuncak koparak düştü: Baş aşağı kurtarılmayı beklediler - 16

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