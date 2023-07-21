Maden işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 16 yaralı

İzmir’in Kınık ilçesinde servis minibüsü ile akaryakıt servisi çarpıştı.

Kaza, dün 14.45 sıralarında Akhisar Bergama Yolu, Kınık Cumalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soma yönüne seyir halinde olan ve maden işçilerini taşıyan R.K. idaresindeki 35 S 50124 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 10 D 3670 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı.