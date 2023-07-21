Maden işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 16 yaralı

İzmir’in Kınık ilçesinde maden işçilerini taşıyan servise, akaryakıt tankeri çarptı. Kazada 16 kişi yaralandı.

Maden işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 16 yaralı - 1

İzmir’in Kınık ilçesinde servis minibüsü ile akaryakıt servisi çarpıştı.

Kaza, dün 14.45 sıralarında Akhisar Bergama Yolu, Kınık Cumalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Soma yönüne seyir halinde olan ve maden işçilerini taşıyan R.K. idaresindeki 35 S 50124 plakalı minibüs, aynı yönde seyir halinde olan A.Ç. idaresindeki 10 D 3670 plakalı akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Maden işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 16 yaralı - 2

Meydana gelen kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri kazada minibüs içerisinde bulunan M.Y. (29), H.A. (23), B.M. (46), E.A. (35), C.Ç. (23), Ö. A. B. (44), Y.U. (34), F.Ç. (41), A.K. (43), İ.K. (49), H.M. (32), O.Y. (54), E.G. (43), R.K. (51), İ.K. (37) ve H.T. (52) adlı 16 yaralı işçiye müdahale etti.

Maden işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 16 yaralı - 3

Kazada yaralanan 16 kişi, sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Soma, Bergama ve Kınık'ta bulunan hastanelerde tedavi altına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAHA FAZLA GÖSTER