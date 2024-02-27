Maganda kurşunuyla ölümden aylar sonra ortaya çıkan görüntü: Gelin ve damat da havaya ateş açmış

Amasya’da emekli bir uzman çavuşun, katıldığı düğünde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, gelin ve damadın da aralarında bulunduğu birçok kişinin havaya ateş açtığı görülüyor.

Maganda kurşunuyla ölümden aylar sonra ortaya çıkan görüntü: Gelin ve damat da havaya ateş açmış - 1

Amasya’nın Kuzugeçe Köyü’nde geçen yıl 3 Haziran günü gerçekleşen düğünde, emekli uzman çavuş Mehmet Çelik, maganda kurşunuyla can verdi.

Olaydan aylar sonra o anların görüntüsü ortaya çıktı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Maganda kurşunuyla ölümden aylar sonra ortaya çıkan görüntü: Gelin ve damat da havaya ateş açmış - 2

Görüntülerde düğün sırasında gelin ve damadın da aralarında bulunduğu birçok kişinin havaya ateş açtığı görülüyor.

Çelik’in maganda kurşunuyla vurulmasının ardından çevredekilerin panikle koştuğu görüldü.
Maganda kurşunuyla ölümden aylar sonra ortaya çıkan görüntü: Gelin ve damat da havaya ateş açmış - 3

Mehmet Çelik’in eşi Melahat Çelik, olayla ilgili gözaltına alınan Sıdkı Ç’nin 2 ay cezaevinde kalmasının ardından bir sonraki duruşmaya kadar ev hapsiyle cezalandırıldığını söyledi.

Maganda kurşunuyla ölümden aylar sonra ortaya çıkan görüntü: Gelin ve damat da havaya ateş açmış - 4

8 Mart’taki duruşma öncesi açıklamalarda bulunan acılı eş Melahat Çelik, “Bu görüntüler cinayete davetiye çıkardı. Ama kimse dur, sus demedi. Sanki çatışma varmış gibi silahlar atıldı. Gelin, damat, herkes silah attı. Muhtar ‘siz ne yapıyorsunuz?’ demedi. Eşimin ölümüne sebep olan herkesten şikayetçiyim. En kısa zamanda adaletin yerini bulmasını istiyorum.” diye konuştu.

Maganda kurşunuyla ölümden aylar sonra ortaya çıkan görüntü: Gelin ve damat da havaya ateş açmış - 5
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