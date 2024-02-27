Maganda kurşunuyla ölümden aylar sonra ortaya çıkan görüntü: Gelin ve damat da havaya ateş açmış
Amasya’da emekli bir uzman çavuşun, katıldığı düğünde maganda kurşunuyla yaşamını yitirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, gelin ve damadın da aralarında bulunduğu birçok kişinin havaya ateş açtığı görülüyor.
Amasya’nın Kuzugeçe Köyü’nde geçen yıl 3 Haziran günü gerçekleşen düğünde, emekli uzman çavuş Mehmet Çelik, maganda kurşunuyla can verdi.Olaydan aylar sonra o anların görüntüsü ortaya çıktı.