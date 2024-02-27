Maganda kurşunuyla ölümden aylar sonra ortaya çıkan görüntü: Gelin ve damat da havaya ateş açmış

8 Mart’taki duruşma öncesi açıklamalarda bulunan acılı eş Melahat Çelik, “Bu görüntüler cinayete davetiye çıkardı. Ama kimse dur, sus demedi. Sanki çatışma varmış gibi silahlar atıldı. Gelin, damat, herkes silah attı. Muhtar ‘siz ne yapıyorsunuz?’ demedi. Eşimin ölümüne sebep olan herkesten şikayetçiyim. En kısa zamanda adaletin yerini bulmasını istiyorum.” diye konuştu.