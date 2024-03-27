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Malatya Belediye başkan adayları kimlerdir? Malatya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Malatya Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

Malatya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Malatya Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Malatya Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve Malatya Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Malatya yerel seçim sonuçları..

Malatya Belediye başkan adayları kimlerdir? Malatya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Malatya Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Malatya Büyükşehir Belediyesini 305.588 alınan oy ve %68.47 oy oranı ile AK Parti adayı  SELAHATTİN GÜRKAN kazanmıştır.

Malatya Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • AK Parti 8
  • CHP 3
  • MHP 1
  • ALİ KAZGAN 1

TÜRKİYE HABERLERİ

Malatya Belediye başkan adayları kimlerdir? Malatya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Malatya Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

MALATYA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı SELAHATTİN GÜRKAN Kimdir?

Selahattin Gürkan; 1958, Malatya doğumludur.

• Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
• Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi,
• Bolu Eğitim Enstitüsü
mezunudur.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlarda yöneticilik, Müfettişlik,
İş ve İşçi Kurumu Bölge Müdürlüğü ve İŞKUR İl Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur.

Selahattin Gürkan
2004 – 2009
2009 – 2014
2014 – 2019
hizmet dönemlerinde Battalgazi Belediye Başkanı olarak görevine devam etmiştir.

Gürkan; 2019 yılı yerel seçimlerinde ise Malatya özelinde daha önce ulaşılamamış yine Türkiye genelinde de rekor bir oy oranı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmiştir.

Gürkan’ın Hizmet süresi içindeki “Yeşil Kuşak Projesi” Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından “Millet Bahçesi” ismi ile taçlandırılıp Türkiye geneline teşmil edilmiştir.

Çok sayıda Birleşmiş Milletler, UNESCO, Dünya Bankası SODES ve DOKAB Projesi gerçekleştiren Gürkan Bölgenin en yüksek hibeli Avrupa Birliği projesini Battalgazi’de hayata geçirmiştir.

“Battalgazi İlçesi” isimli bir kitabı bulunan Gürkan’ın “Battalgazi Kültür Envanteri” isimli çalışması Türkiye genelinde standart format olarak kabul edilmiştir.

Henüz Belediye Başkanı görevinde değilken Malatya’nın İkinci Üniversitesi gerekliliği için şehirdeki ilk ses olan Gürkan, bugün Belediye Başkanlığı döneminde Turgut Özal Üniversitesi’nin yer tahsisi ile birlikte pek çok hizmeti de gerçekleştirmiş bulunmaktadır.

Ulusal ve Uluslararası kurum ve kuruluşlardan taltif edilen çok sayıda ödül ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Yılın Belediye Başkanı Ödülü’ne ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülmüştür.

Gürkan; çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarında Yöneticilik, Spor Kulübü Başkanlığı görevlerinde bulunmuştur.

İnönü Üniversitesi, Yerel Yönetimler Bölümü’nde Misafir Öğretim Üyesi olarak dersler veren Selahattin Gürkan farklı üniversitelerin düzenlediği Göç, Sosyal Entegrasyon, Turizm gibi konularda panel, konferans gibi farklı akademik toplantılara konuşmacı olarak katılmaktadır.

Selahattin Gürkan evli ve 2 çocuk babasıdır.

Malatya Belediye başkan adayları kimlerdir? Malatya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Malatya Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

MALATYA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

Malatya Belediye başkan adayları kimlerdir? Malatya Büyükşehir Belediyesi hangi partide? Malatya Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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