Malatya'da yoğun kar yağışı

Malatya'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.
Belediye ve Karayolları ekipleri, Malatya Çevre Yolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.
Darende ilçesinde ise Malatya-Kayseri karayolunun Gümüşlüdere mevkiinde yoğun kar nedeniyle bazı TIR ve araçlar yolda kaldı.
Malatya-Sivas karayolunun Malatya'dan Sivas tarafına ulaşıma izin verilmiyor.
Kar ve tipi nedeniyle Malatya'dan Sivas yönüne araç geçişleri kapatıldı.
Yolda kalan araçlar akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.
Şiddetli rüzgarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ın Kangal ilçesi ile Hekimhan arasında bulunan 1750 rakımlı Abdalboğan geçidi mevkisinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.
Halen etkisini sürdüren tipi nedeniyle, Sivas'a gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Hekimhan'da bekletiliyor.
Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, 2 ila 5 Şubat tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavlarının ertelendiğini, çocukları bulunan üniversite personeli ile engelli çalışanların 1 gün izinli sayılacağını duyurdu.