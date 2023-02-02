Malatya'da yoğun kar yağışı

Malatya'da akşam saatlerinden başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı. yoğun kar nedeniyle bazı TIR ve araçlar yolda kaldı. Malatya-Sivas karayolu tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Turgut Özal Üniversitesi'nde sınavlar ertelendi.

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Malatya'da kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.

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Kentte kar yağışı gece saatlerinde etkisini artırdı.

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Belediye ve Karayolları ekipleri, Malatya Çevre Yolu ve ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.

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Darende ilçesinde ise Malatya-Kayseri karayolunun Gümüşlüdere mevkiinde yoğun kar nedeniyle bazı TIR  ve araçlar yolda kaldı.

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MALATYA-SİVAS KARAYOLU TEK YÖNLÜ ULAŞIMA KAPATILDI

Malatya-Sivas karayolunun Malatya'dan Sivas tarafına ulaşıma izin verilmiyor.

Kar ve tipi nedeniyle Malatya'dan Sivas yönüne araç geçişleri kapatıldı.

Yolda kalan araçlar akaryakıt istasyonlarında bekletiliyor.

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Şiddetli rüzgarla etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Sivas'ın Kangal ilçesi ile Hekimhan arasında bulunan 1750 rakımlı Abdalboğan​​​​​​​ geçidi mevkisinde ulaşımda aksamalar meydana geldi.

Halen etkisini sürdüren tipi nedeniyle, Sivas'a gitmek üzere yola çıkan vatandaşlar, Hekimhan'da bekletiliyor.

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ÜNİVERSİTEDE BÜTÜNLEME SINAVLARI ERTELENDİ

Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü, 2 ila 5 Şubat tarihleri arasında yapılacak bütünleme sınavlarının ertelendiğini, çocukları bulunan üniversite personeli ile engelli çalışanların 1 gün izinli sayılacağını duyurdu.

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