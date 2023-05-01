Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının gerçekleşeceği Maltepe miting alanına girişler 10.30'dan itibaren başladı.
Sendika ve STK'ların oluşturduğu kortejle birlikte, pankart ve bayraklarla gelen binlerce kişi Maltepe Orhangazi Şehir Parkı çevresinde toplanarak, giriş noktalarına yürümeye başladı.
Polis ekipleri miting alanına açılan iki giriş noktası ve sahil yolunda güvenlik önlemleri aldı.
Kutlamaya katılanlar, güvenlik noktalarındaki kontrollerden sonra sahnenin de bulunduğu alanda başlayacak konuşmaları ve konserleri beklemeye başladı.
Öte yandan miting alanının bulunduğu Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nın çevresi ve sahil yolunun bir kısmı kutlama öncesi polis ekipleri tarafından kapatıldı.
Sahil yolunu kullanmak isteyen sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi. Alana gelen sendika ve sivil toplum örgütlerinin hazırlık yaptığı görüldü.
İşte yurt genelinde 1 Mayıs kutlamaları...
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Giresun`da sendika ve siyasi partilerin katılımıyla kutlandı.
Debboy ve Belediye Meydanında başlayan ve Topal Osman Ağa Meydanı`nda sona eren yürüyüşe, Türk İş, Kesk, Belediye İş Sendikası, EMEP, Halkevleri Giresun Şubesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çocuklarıyla birlikte 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü`nün coşkusunu yaşayan Giresunlular slogan atarak yürüdü.
Tüm yurtta olduğu gibi Artvin’de 1 Mayıs coşkulu bir şekilde kutlandı. Atapark önünde toplanan yaklaşık bin kişi, trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde sloganlar atarak, afişlerle yürüdü. 1 Mayıs tertip komitesi tarafından organize edilen kutlamalara DİSK, KESK, Halk Evleri, CHP Artvin İl Örgütü ve Haziran Hareketi, 78'liler Derneği ile birçok sivil toplum örgütü destek verdi.
Polis kontrollerinden geçerek alana giren gruplar kutlamalarına burada devam etti.
Programda 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremde etkilenen 11 ilin isimleri sayılarak unutulmadı.
Erzincan’da sendika üyeleri 1 Mayıs için alanlara indi. 1 Mayıs platformu kutlama komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de katıldı.
Eski terminal önünde toplanan yaklaşık bin kişi, Fevzipaşa Cadeesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Kortej, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.
Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Fevzipaşa ve Ordu Caddesi'ni trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı.
1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla, Mersin’de saat 10.30’dan itibaren eski Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan işçi ve memur sendikaları, odalar, dernekler, siyasi partiler ve farklı grupların temsilcileri, buradan İnönü Bulvarı’nı takiben Cumhuriyet Meydanına kadar yürüdü.
Bir saatten fazla süren yürüyüş boyunca taşıdıkları dövizler ve pankartlarla yol boyunca slogan atan emekçiler, Cumhuriyet Meydanına tek tek aranarak alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğünün çok sıkı güvenlik önlemi aldığı yürüyüş ve mitingde, meydanın etrafı da polis bariyerleri ile kapatıldı.
Kırklareli'nde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Hasan Paşa Caddesinde toplanan vatandaşlar Cumhuriyet Meydanına yürüdü.
Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, çeşitli sendika ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla Anadolu Meydanı'nda kutlandı.
Bolu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla basın açıklaması ve kutlamalar yapıldı. Bolu Belediyesinde temizlik işçisi olan ve caddede temizlik yapan Levent Altındağ, sendika temsilcileri ve üyeleri ile birlikte saygı duruşunda bulundu ve istiklal marşını okudu.
Daha sonra Altındağ, temizlik aracına astığı Türk bayrağı ile caddede temizlik yapmayı sürdürdü.
Çankırı'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Kucaklama Taşı'ndan başlayan yürüyüşte sendika üyeleri ellerinde pankart ve Türk bayraklarıyla Belediye Meydanı'na yürüdü.
Siyasi partiler, sendikalar ve dernek temsilci ve üyeleri saat 12.00’de Stadyum Caddesi’nde toplanmaya başladı.
Polis tarafından tek tek aranan vatandaşlar bayraklarla kortejler oluşturdu. 1 Mayıs’ı bazı vatandaşlar davullarla halay çekerek kutladı. Toplanmanın ardından binlerce emekçi, öğrenci, emekli Darmstad Caddesi’nden Kent Meydanı’na doğru yürüyüşe geçti. Dövizler taşıyan vatandaşlar sık sık sloganlar attı. Kalabalık Kent Meydanı’nda konuşmaların yapılacağı yere giriş yapmaya başladı.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlamak için sendikalar, sabah saatlerinde toplanmaya başladı.
Yahyakaptan’da başlayan kortej yürüyüşü, Yahyakaptan Pazar Alanına kadar sürdü. Yürüyüş boyunca sloganlar atılırken, her 1 Mayıs’ta olduğu gibi pankartlar da kaldırıldı. Pazar alanında yapılan konuşmayla etkinlik sona erdi. Etkinlik boyunca polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle oyun ve halay gerçekleştirilmedi.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri için katılımcılar eski Salı Pazarı alanında toplandı.
Saat 13.00’te buradan başlayan yürüyüşte katılımcılar ellerinde pankartlar ve dövizlerle İnönü Caddesi'ni takip ederek, Cumhuriyet Meydanı’na ulaştı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı kutlamalar burada devam etti. Meydanda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, tarafından 1 Mayıs’a ilişkin sloganlar atıldı. Kutlamalara Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da katıldı.
Konya’da 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı düzenlenen yürüyüş programıyla kutlandı. Gruplar halinde gerçekleştirilen yürüyüş, Kılıçarslan Şehir Meydanı'ndan başladı. Ellerinde pankartlar taşıyan sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti üyeleri çeşitli sloganlar atarak, Alaaddin Tepesi etrafında gerçekleştirdikleri yürüyüşü başlangıç noktalarında sona erdirdi.
Tüm yurtta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, İzmir'de de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen törenle gerçekleşti. Kent merkezinde bir araya gelen İzmirli işçiler, Alsancak Limanı, Basmane Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı olmak üzere 3 koldan Gündoğdu Meydanı'na yürüdü.
İşçi Bayramı olarak kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde işçi sendikaları tarafından sağanak yağmur altında kutlandı.
Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri altında üst aramasından geçirilerek Atatürk Meydanına girenler zaman zaman sloganlar attı. Aniden bastıran sağanak yağmurdan korunmak için yanlarında getirdikleri pankartları kullanırken, kimileri de alandan ayrıldı.
Ağrı’da 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Hak-İş (Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu) bir etkinlik düzenleyerek işçilerin bayramını kutladı.
Eğitim İş Sendikası Niğde Şubesi tarafından Ömer Halisdemir Meydanında 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı. Eğitim İş Sendikası Niğde Şube Başkanı Timur Özkan’ın konuşmasın ardından toplanan kalabalık müzik eşliğinde halaylar çekti. Daha sonra kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı.
1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma Günü Balıkesir'de işçi, memur sendikaları, STK’lar, siyasi partiler, odalar, dernekler ve emek örgütlerinin katılımıyla kutlandı.
Bahçelievler Mahallesi’nden yürüyüşle başlayan kutlama programı Kuvayi Milliye meydanında gerçekleştirilen mitingle son buldu. 1 Mayıs Birlik-Mücadele ve Dayanışma gününde işçiler, memurlar, emekliler ve çalışanlar günlerini halay çekerek kutladı.
Elazığ’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü işçiler tarafından kutlandı.
Siyasi partiler, sendikalar ve işçiler tarafından gerçekleştirilen yürüyüşte 6 Şubatta Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 11 ilde yıkımlara neden olan deprem de unutulmadı. Vatandaşlar, depremden etkilenen 11 ilin isimlerinin bulunduğu pankartlarla Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan pazar alanına kadar yürüdü. 1 Mayıs kutlaması yapılan konuşmaların ardından sona erdi.
Sinop’ta İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda, 1 Mayıs Tertip Komitesinin çağrısı üzerine Hamsi Yolu mevkisinde bir araya gelen sendika, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar, buradan pankartlar ve sloganlarla kutlamanın yapılacağı Uğur Mumcu Meydanı’na kadar yürüdü. Güvenlik nedeniyle polis ekipleri tarafından alanı giren tüm katılımcılar arandı.
Eskişehir’de 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları işçi sendikalarının üyeleri, siyasi partilerin üyeleri, çok sayıda derneğin üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.
Kutlamalar, Ulus Anıtı Meydanı’ndan gerçekleştirilen yürüyüş ile başladı. Kortej halinde yürüyüşe geçen topluluk, polis kontrol noktasından geçerek Gazi Yakup Satar Caddesi’nde bulunan Büyük Park’ın önündeki Cumhuriyet Meydanı'na geldi.
Yürüyüş esnasında kalabalık gruplar, davul ve zurna eşliğinde şarkılar söyleyip, sloganlar atarak kutlama yaptı. Geniş alanda sohbet edip, söylenen şarkılarla coşan kalabalık, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı doyasıya kutladı. Yaklaşık 3 saat süren etkinlikler sonucunda vatandaşlar alandan ayrıldı.
Kayseri’de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sivil toplum kuruluşları ve sendika üyeleri Kocasinan ilçesine bağlı Gevher Nesibe Mahallesi’nde bir araya gelerek kortej oluşturdu. Bir araya gelen kortej üyeleri daha sonra, Mimarsinan Parkı içerisinde toplandı