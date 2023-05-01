Maltepe'de 1 Mayıs kutlamaları

ERZİNCAN

Erzincan’da sendika üyeleri 1 Mayıs için alanlara indi. 1 Mayıs platformu kutlama komitesi tarafından düzenlenen etkinliklere bazı siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de katıldı.

Eski terminal önünde toplanan yaklaşık bin kişi, Fevzipaşa Cadeesi üzerinden Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü. Kortej, “Yaşasın 1 Mayıs” sloganları atarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Polis, 1 Mayıs etkinlikleri nedeniyle Fevzipaşa ve Ordu Caddesi'ni trafiğe kapatırken, kutlama alanı güvenlik barikatı ile çevrildi. Kalabalık, polisin yoğun güvenlik önlemi altında alana giriş yaptı.