Maltepe'de yol çöktü
İstanbul Maltepe’de Gülensu Mahallesi'nde yol çöktü. Bariyerlerle kapatılıp önceden boşaltılan bir gecekondunun çatısında hasar meydana geldi.
Maltepe Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta, bariyerler ile kapatılan yol çöktü.
Maltepe Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta, bariyerler ile kapatılan yol çöktü.
Çökme sonucunda, yolun aşağısında bulunan bir gecekondunun çatısında hasar meydana geldi.
Önceden alınan tahliye tedbiri sayesinde yol kenarındaki evlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.
Şans eseri olay sırasında yolda veya çevrede kimsenin bulunmaması da muhtemel bir faciayı engelledi.