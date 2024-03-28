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Maltepe'de yol çöktü

İstanbul Maltepe’de Gülensu Mahallesi'nde yol çöktü. Bariyerlerle kapatılıp önceden boşaltılan bir gecekondunun çatısında hasar meydana geldi.

Maltepe'de yol çöktü - 1

Maltepe Gülensu Mahallesi Gazi Sokak'ta, bariyerler ile kapatılan yol çöktü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Maltepe'de yol çöktü - 2

Çökme sonucunda, yolun aşağısında bulunan bir gecekondunun çatısında hasar meydana geldi.

Maltepe'de yol çöktü - 3

Önceden alınan tahliye tedbiri sayesinde yol kenarındaki evlerde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Maltepe'de yol çöktü - 4

Şans eseri olay sırasında yolda veya çevrede kimsenin bulunmaması da muhtemel bir faciayı engelledi.

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