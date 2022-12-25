Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde geçen yılki büyük orman yangınından etkilenen bölge yine 5 yıldızlı otellerin ve muz seralarının çöplüğü haline geldi. Birkaç ay önce benzer manzaraların ortaya çıktığı bölge, belediye ekipleri tarafından temizlenmişti.

Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü - 1

Manavgat'taki büyük orman yangının ardından otellerin hafriyatları ve muz seralarının atıklarının atıldığı görüldü.

Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü - 2

Manavgat'ta 28 Temmuz 2021'de başlayıp 10 gün süren yangında 70 bin hektar orman zarar gördü. Manavgat'ın Sarılar Mahallesi Kır mevkisinde de bazı bölgeler yangından etkilendi.

Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü - 3

Yapılaşmaya açılmayan ve kısmen orman, kısmen de tarla ve zeytin bahçelerinin bulunduğu Kır mevkisinde bulunan tali yollar, tur şirketlerinin safari güzergahları arasında yer alıyor.

Her yıl yüksek sezonda on binlerce kişinin safari yapmak için geçtiği yol kenarlarına, ilçede bulunan ve tadilata giren 5 yıldızlı otellerin hafriyatları, muz seralarının atıklarının döküldüğü tespit edildi.

Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü - 4

KÜVET, MOBİLYALAR, BİTKİ ATIKLARI

Otel tadilatlarından çıkan inşaat atıklarının yanı sıra çok sayıda küvet, mobilyalar ile çeşitli malzemeler ve muz seralarından getirilen bitki atıklarının yol boyunca gelişigüzel vaziyette atılmasına tepki gösteren Sarılar Mahallesi halkı, yollarda ciddi şekilde denetim yapılmasını istedi.

Çevredekiler, muz serası atıklarını döken bir kamyonetin fotoğrafını da çekti.

Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü - 5

5 YIL HAPİS İSTEMİYLE YARGILANABİLİRLER

Manavgat Belediyesi yetkilileri, ilçede katı atıklar için döküm alanlarının belli olduğunu, ancak bazı kişilerin çöpleri bu alanlar yerine gelişigüzel yerlere döktüğünü anlattı.

Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü - 6

Yetkililer, yapılanın 'çevrenin kasten kirletilmesi' suçunu oluşturduğunu ve sorumluların 5 yıl hapis istemiyle yargılanabileceklerini hatırlattı.

Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü - 7

Diğer yandan, atıkların döküldüğü bölgede ihaleyle ağaç kesimi yapan firmaların, tomrukların istiflenmesi için iş makineleriyle, düzenleme çalışması yaptığı da öğrenildi.

Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü - 8

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