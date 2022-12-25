Manavgat yangınından etkilenen bölge yine çöplüğe döndü

Yapılaşmaya açılmayan ve kısmen orman, kısmen de tarla ve zeytin bahçelerinin bulunduğu Kır mevkisinde bulunan tali yollar, tur şirketlerinin safari güzergahları arasında yer alıyor.

Her yıl yüksek sezonda on binlerce kişinin safari yapmak için geçtiği yol kenarlarına, ilçede bulunan ve tadilata giren 5 yıldızlı otellerin hafriyatları, muz seralarının atıklarının döküldüğü tespit edildi.