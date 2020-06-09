Manisa'da 30 metrekare evden 15 ton çöp çıkarıldı

Alaşehir Belediyesi zabıta ekiplerine çevreyi rahatsız eden çöp kokusu nedeniyle ihbara geldi. Zabıta ekipleri Alaşehir emniyeti, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri ve Alaşehir Belediyesi çöp toplama ekiplerinden oluşan ekip, Mehmet C.'ye ait eve gelince şaşkınlıklarını gizleyemedi. 30 metrekare evin tamamının çöplerle dolu olduğunu gören ekipler evinden çöplerin alınmasını istemeyen, Mehmet C.'nin zaman zaman öfkeli sözleriyle karşılaştı. Sürekli içeride 100 bin TL'si olduğunu belirten Mehmet C.'nin evinin boşaltılmasına yeğeni Erdem C. de yardım etti.