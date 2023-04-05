Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü'nün Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın'daki farklı ormanlık alanlara yerleştirdiği foto kapanlar ile avcılıkla mücadele edilirken, aynı zamanda yaban hayvanlarının doğal yaşamı da görüntüleniyor.
Gündüz ve gece kayıtta olan 348 foto kapandan Manisa'daki 43 fotokapan tarafından kurt, domuz, tilki, çakal, geyik, karaca gibi birçok hayvan görüntülendi.
Özellikle Manisa'da kurt sürüsü ilk kez görüntülenirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı, son dönemlerde kentte kurt popülasyonunun arttığını söyledi.
Bölgenin Kızıl geyik, kurt, karaca, ala geyik, boz ayı, tilki, çakal, tavşan, yaban domuzu gibi popülasyonlar nedeniyle şanslı olduğunu söyleyen Paşalı, foto kapanlar ile türlerin yayılış ve hakimiyet alanlarının, türler arası ve tür içi etkileşimlerin belirlendiğini, popülasyondaki özel bireylerin tespiti, tür çeşitliliği, türün mevsimsel ve günlük aktivitelerini izlenip popülasyon büyüklüğünün tespit edildiğini söyledi.
Doğada görülen yaban hayvanlarının alınmaması gerektiğini söyleyen Paşalı, vatandaşların yaralı yaban hayvanlarını kendilerine iletebileceklerini hatırlattı.