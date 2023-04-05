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Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi

Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın'daki ormanlık alanlara yerleştirilen 348 fotokapan ile yaban hayatı gözlemlenirken, Manisa'da ilk kez bir kurt sürüsü fotokapanla görüntülendi.

Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürlüğü'nün Manisa, İzmir, Muğla ve Aydın'daki farklı ormanlık alanlara yerleştirdiği foto kapanlar ile avcılıkla mücadele edilirken, aynı zamanda yaban hayvanlarının doğal yaşamı da görüntüleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 2

Gündüz ve gece kayıtta olan 348 foto kapandan Manisa'daki 43 fotokapan tarafından kurt, domuz, tilki, çakal, geyik, karaca gibi birçok hayvan görüntülendi.

Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 3

Özellikle Manisa'da kurt sürüsü ilk kez görüntülenirken, Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hasan Paşalı, son dönemlerde kentte kurt popülasyonunun arttığını söyledi.

Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 4

Bölgenin Kızıl geyik, kurt, karaca, ala geyik, boz ayı, tilki, çakal, tavşan, yaban domuzu gibi popülasyonlar nedeniyle şanslı olduğunu söyleyen Paşalı, foto kapanlar ile türlerin yayılış ve hakimiyet alanlarının, türler arası ve tür içi etkileşimlerin belirlendiğini, popülasyondaki özel bireylerin tespiti, tür çeşitliliği, türün mevsimsel ve günlük aktivitelerini izlenip popülasyon büyüklüğünün tespit edildiğini söyledi.

Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 5

Doğada görülen yaban hayvanlarının alınmaması gerektiğini söyleyen Paşalı, vatandaşların yaralı yaban hayvanlarını kendilerine iletebileceklerini hatırlattı.

Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 6
Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 7
Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 8
Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 9
Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 10
Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 11
Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 12
Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 13
Manisa'da kurtlar fotokapanla ilk kez görüntülendi - 14
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