Manisa'daki törende öğrencileri 100 çift ayakkabı temsil etti

''BUGÜN ÇOCUKLARIMIZIN GÜNÜ''

Törende konuşan Turgutlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, "1'inci Dünya Savaşı'nı kaybedip, her tarafı düşman işgaline uğrayan yurdumuzu kurtarmak için Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Amasya Genelgesi ile ülkenin içinde bulunduğu durumu milletimizle paylaştı. Erzurum ve Sivas kongreleri ile ulusun egemenliğini gerçekleştirmek için ortak kararlar alındı. 23 Nisan 1920, ülkenin her tarafından gelen temsilciler ulusal Kurtuluş Savaşı'mızı ilgilendiren tüm kararları aldı ve büyük kahramanlık örnekleri göstererek düşmanı yurttan attı. Cumhuriyet'in kurulması ne kadar önemli ise onun geliştirilmesi, korunması ve sürekliliği de en az o kadar önem arz etmektedir. Bunu çok iyi bilen Atatürk, çocuklarımıza ve gençlerimize 'Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz' tarihi mesajını verdi. Ayrıca geleceğimiz için çok önemsediği çocuklarımıza 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ederek, onları mutlu etti. Bugün siz çocuklarımızın günü, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ve bizlerin sizlerin beklentisi, ülkemizi dünyanın en güçlü ülkesi yapmak için çalışmanızdır" dedi.