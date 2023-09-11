Marmara Denizi’nde kaybolan 4 kişi 13,5 saat sonra bulundu

Tekirdağ’da şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan 4 kişi, saatler sonra Marmara Adası önlerinde fark edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 4 kişiyi 13,5 saat sonra kurtardı.

Marmara Denizi’nde kaybolan 4 kişi 13,5 saat sonra bulundu - 1

Marmara Denizi’nde 4 kişi şişme botla denize açıldıktan sonra açığa sürüklenip kayboldu.

Marmaraereğlisi’ndeki Yüceler Tatil Sitesi önünden denize açılan Mertcan K., Hacı Ali A., Murat T. ve Yusuf D., akşam saatlerinde dalgaların da etkisiyle açığa sürüklendi.

Bottaki kişilerin yakınları, haber alamayınca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durumu bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Marmara Denizi’nde kaybolan 4 kişi 13,5 saat sonra bulundu - 2

Ekipler hem arama çalışması başlattı hem de ticari gemilere telsiz ile durumu bildirdi.

Marmara Denizi’nde gece boyunca çalışmalar sürerken, saat 07.30 sıralarında Rus bayraklı Serdolik isimli kargo gemisi, Marmara Adası önlerinde, şişme bottaki 4 kişiyi fark etti.
Marmara Denizi’nde kaybolan 4 kişi 13,5 saat sonra bulundu - 3

Rus mürettebat, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bildirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri, saat 11.00 sıralarında 4 kişiyi kurtarıp, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesine getirildi.
Marmara Denizi’nde kaybolan 4 kişi 13,5 saat sonra bulundu - 4

4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Marmara Denizi’nde kaybolan 4 kişi 13,5 saat sonra bulundu - 5
Marmara Denizi’nde kaybolan 4 kişi 13,5 saat sonra bulundu - 6
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