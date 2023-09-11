Marmara Denizi’nde kaybolan 4 kişi 13,5 saat sonra bulundu
Tekirdağ’da şişme botla denize açıldıktan sonra kaybolan 4 kişi, saatler sonra Marmara Adası önlerinde fark edildi. Sahil Güvenlik ekipleri, denizde sürüklenen 4 kişiyi 13,5 saat sonra kurtardı.
Marmara Denizi’nde 4 kişi şişme botla denize açıldıktan sonra açığa sürüklenip kayboldu.
Marmaraereğlisi’ndeki Yüceler Tatil Sitesi önünden denize açılan Mertcan K., Hacı Ali A., Murat T. ve Yusuf D., akşam saatlerinde dalgaların da etkisiyle açığa sürüklendi.
Bottaki kişilerin yakınları, haber alamayınca Sahil Güvenlik Komutanlığı'na durumu bildirdi.