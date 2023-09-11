Marmara Denizi’nde kaybolan 4 kişi 13,5 saat sonra bulundu

Ekipler hem arama çalışması başlattı hem de ticari gemilere telsiz ile durumu bildirdi.

Marmara Denizi’nde gece boyunca çalışmalar sürerken, saat 07.30 sıralarında Rus bayraklı Serdolik isimli kargo gemisi, Marmara Adası önlerinde, şişme bottaki 4 kişiyi fark etti.