Marmara Gölü’nde umut ışığı: 3 yıl sonra su tutmaya başladı

“BOŞA GİDEN SU İLE BU GÖLÜ CANLANDIRIYORUZ”

Gölmarmara Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Rafet Kerse ise şunları söyledi:

“Mücadeleyi bırakmıyoruz, Gölmarmara'da 'Kurumayacağım' diye direniyor. Bu son yağışlardan sonra Gölmarmara Gölü'nde belirli bir seviyede su var. Yani olmayacak bir şey değil sadece bu yağışlarla su tutmaya başladı. Yani buna en ufak bir destek çıkılsa, göl canlanacak. Bir türlü derdimizi anlatamıyoruz. Bu gölü yok etmekle ne geçecek ellerine? Onu da bilmiyoruz. Yani şuraya milyonlarca dolarlık belki masraf yapılıyor. Şu an yeşil olduğu için su gözükmüyor gibi ama bayağı bir su var. Yetkililere seslenip, 'Gölmarmara gölünü kurutmayın' diyorum. Bozdağ'dan boşa akan suyu bu göle akıtsalar bir haftada dolar. Kuraklık var, önümüzdeki yıllar daha da kuraklık olacak diyoruz fakat boşa giden su ile bu gölü canlandıramıyoruz. Bu gölün yeniden eski günlerine kavuşmasını istiyoruz.”