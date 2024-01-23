Marmara Gölü’nde umut ışığı: 3 yıl sonra su tutmaya başladı
Manisa’nın ulusal öneme sahip sulak alan tescilli, kuş cenneti olarak bilinen ve kuraklık sebebiyle kuruyan Marmara Gölü için kurtarma çalışmaları sürüyor. Bölge halkı, projenin bir an önce tamamlanarak su tutmaya başlayan gölün yeniden eski günlerine kavuşması istedi.
Ulusal öneme sahip sulak alan tescilli, kuş cenneti olarak bilinen Manisa’daki Marmara Gölü, son yıllarda yaşanan su kaybı nedeniyle 2021 yılının Ağustos ayında tamamen kurudu.
Tepeli pelikan ve karabatak gibi neslinin tükenme tehlikesi olan 101 farklı türden 20 bin su kuşuna ev sahipliği yapan göl, kuşlar tarafından da terk edildi.7 mahallede 2 bin kişinin geçimini sağladığı gölde balıkçılık bitti, kuruyan zemininde dev yarıklar oluştu.