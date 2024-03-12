Marmara'da batan gemiden yeni ayrıntılar! Düşmemek için bellerine kemer bağlamışlar
Marmara Denizi'nde batan BATUHAN A adlı geminin kayıp 3 mürettebatını arama-kurtarma çalışmaları sürerken incelenen cep telefonu kayıtlarında, gemi kaptanının yardım için Sahil Güvenlik'i aradığı ortaya çıktı. Geminin seyir güzergahını fırtına nedeniyle değiştirdiği, mürettebatın ise savrulan yük üzerindeki brandayı sabitlemeye çalışıp dolan suyu boşaltırken denize düşmemek için bellerine emniyet kemeri bağladıkları tespit edildi.
Marmara'da batan gemiden yeni ayrıntılar ortaya çıktı.