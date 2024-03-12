Marmara'da batan gemiden yeni ayrıntılar! Düşmemek için bellerine kemer bağlamışlar

SON ARAMA KAPTANA AİT

Olay sonrası Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma ise 4 savcı ve deniz kaza kırımında yetkin bilirkişi tarafından sürdürülüyor. Soruşturmada; gemi mürettebatının, cep telefonlarıyla kimlerle görüştüğünün belirlenmesi için istenen HTS kayıtları da soruşturma dosyasına girdi.



HTS kayıtlarına göre, mürettebatın gemi batmadan önce, uzun süre kimseyle görüşme yapmadığı, son konuşmayı yapan kaptanın, saat 06.28'de, 'Batıyoruz, bizi kurtarın' diyerek Sahil Güvenlik'i aradığı tespit edildi.