Marmara’da batan gemiye 41 kez dalış yapıldı
Marmara Denizi'nde Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin mürettebatından kayıp 4 kişi için arama çalışmalarına 14. gününde devam ediliyor. Yürütülen çalışmalarda 21'i dalgıç 592 personel görev yaparken geminin enkazına 41 kez dalış yapıldı.
Marmara Denizi'nde batan geminin mürettebatını arama çalışmaları sürüyor.
Marmara’da batan gemiden son görüntüler: Cüzdan, ayakkabı ve kıyafetler bulundu