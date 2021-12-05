Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, evleri su bastı ve bazı yollar ulaşıma kapandı. Sağanak nedeniyle sokaklar çamurla kaplanırken, denizin rengi de kahverengiye dönüştü.

Haberler - Anadolu Ajansı 05.12.2021 - 10:54

Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 1

'nın ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı, bazı evleri su bastı, kaya parçaları yolları kapattı.

Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 2

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, ilçeye son 24 saatte 145 kilogram yağış düştü. Birkaç gündür süren sağanak, gece saatlerinde etkisini artırarak taşkınlara neden oldu.

Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 3

İlçe merkezi başta olmak üzere, bazı mahallelerde su baskınları yaşandı.

Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 4

İçmeler Mahallesi'nde yoğun yağış nedeniyle dereler taşarken, dağlardan gelen çamur, irili ufaklı taş ve ağaç parçaları sokaklara kadar ulaştı.

Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 5

Mahallenin birçok caddesi kütükler nedeniyle trafiğe kapandı.

Ara sokaklar çamur ve balçıkla kaplandı.

Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 6

İçmeler ve Turunç mahalleleri arasındaki yola da kaya parçaları düştü.

Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 7

Ekipler, evlerde su tahliyesi gerçekleştiriyor.

Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 8

Derelerden akan çamurlu su, İçmeler Körfezi'nde denizin rengini kahverengiye dönüştürdü.

Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 9
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 10
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 11
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 12
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 13
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 14
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 15
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 16
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 17
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 18
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 19
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 20
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 21
Marmaris'te sağanaktan dereler taştı, evleri su bastı - 22

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