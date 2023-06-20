Marmaris'te yanan alanlarda denenen teknik ile orman yeşerdi

"GÜNEŞİN YAKICI ETKİSİNDEN KORUNMUŞ OLUYOR"

Dr. İlemin, "Natura Derneği'mizin üyesi olan Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Yangın Ekoloğu Prof. Dr. Çağatay Tavşanoğlu ile bölgede önemli incelemelerde bulunduk. Kendisinin önerileri ile bazı bölgelerde deneme amaçlı olarak Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü'nce yanmış ağaçlar kesilmedi ve o bölgelere bir yıldır hiç dokunulmadı." dedi.

Bu tekniğin özellikle kızılçam fidanların yeniden yeşerebilmesi için doğal, ekolojik ve hızlı teknik olduğuna dair ilkin sonuçları yerinde tespit ettiklerinden söz eden İlemin şöyle devam etti:

"Bunda en büyük etken arazide yanmış olan ağaçlar çıkarılmadığından toprağın zarar görmemesi ve yanmış bile olsa alanda kalan ağaçların yeni yeşermekte olan filizlere kısmi bir koruma oluşturmasıdır. Böylece her ne kadar güneş sever bir tür olsa da minik kızılçam fidanların yaz sonuna doğru tamamen çıplak bir araziye göre daha nemli bir toprakta güneşin yakıcı etkisinden korunmuş oluyor."