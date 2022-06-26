Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangınının dün kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 26.06.2022 - 13:26

Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 1

Hisarönü Mahallesi'nin Bördübet mevkisinde başlayıp ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahaleleri sonucu kontrol altına aldığı yangın bölgesinde, dün başlatılan soğutma çalışmaları hava unsurlarının da katılımıyla akşam saatlerine kadar sürdü.

Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 2

Bugün ise soğutma çalışmalarının kara ekiplerince devam ettirildiği bölgelerde, alevlerin yeniden yükselmemesi için yoğun çaba gösteriliyor.

Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 3

Sahil güvenlik ekipleri ve jandarma komandoları da yangın bölgesinde aldıkları güvenlik tedbirlerine devam ediyor.

Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 4

Komandolar ormanlık alan ve özellikle tahliye edilen evlerin bulunduğu bölgelere girişlere izin vermiyor, sahil güvenlik ekipleri ise deniz kıyısında gerekli önlemleri alıyor.

Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 5

Öte yandan, yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan ve yapılan soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 6

Görüntülere, yangının başlangıç noktasından itibaren ormanlık alanda büyük bir tahribat yaşandığı yansıdı.

Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 7
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 8
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 9
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 10
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 11
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 12
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 13
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 14
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 15
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 16
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 17
Marmaris'te yanan ormanlık alanda soğutma çalışmaları sürüyor - 18

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