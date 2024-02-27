Marteniçka ne zaman takılır? İşte marteniçka geleneği hakkında bilgiler
Beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süs olan marteniçkaların ne zaman takılacağı araştırılıyor. Balkan coğrafyasında baharın gelişini kutlama geleneklerinden biri olan "marteniçka" bilekliği, Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı kentlerde, baharın ilk aylarının başlamasıyla bileklere takılacak. Peki, marteniçka ne zaman takılır?
Bulgaristan göçmenlerine özgü bahar geleneği 'marteniçka' bileklere yakın zaman sonra takılacak. Baharın gelişini kutlamak üzere kırmızı ve beyaz iplerle örülen bileklikler, Bulgaristan göçmenlerinin yoğun yaşadığı bölgelerde sağlık, şans, bolluk, bereket gibi iyi dileklerle takılıyor.