Marteniçka ne zaman takılır? İşte marteniçka geleneği hakkında bilgiler

Beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süs olan marteniçkaların ne zaman takılacağı araştırılıyor. Balkan coğrafyasında baharın gelişini kutlama geleneklerinden biri olan "marteniçka" bilekliği, Balkan göçmenlerinin yoğun yaşadığı kentlerde, baharın ilk aylarının başlamasıyla bileklere takılacak. Peki, marteniçka ne zaman takılır?

Marteniçka ne zaman takılır? İşte marteniçka geleneği hakkında bilgiler - 1

Bulgaristan göçmenlerine özgü bahar geleneği 'marteniçka' bileklere yakın zaman sonra takılacak. Baharın gelişini kutlamak üzere kırmızı ve beyaz iplerle örülen bileklikler, Bulgaristan göçmenlerinin yoğun yaşadığı bölgelerde sağlık, şans, bolluk, bereket gibi iyi dileklerle takılıyor.

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Marteniçka ne zaman takılır? İşte marteniçka geleneği hakkında bilgiler - 2

MARTENİÇKA NE ZAMAN TAKILIR?

Marteniçka, 1 Mart’tan başlayarak martın sonuna kadar takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür.

Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta Nine) günleri başlar.

Marteniçka ne zaman takılır? İşte marteniçka geleneği hakkında bilgiler - 3

MARTENİÇKA NEDİR?

Bulgaristan'da da 1300'lü yıllardan bu yana baharın gelişinin "marteniçka" bileklikleriyle kutlanıyor.

Kırmızı ve beyaz iplerle örülen ve "marteniçka" adı verilen bilekliklerin baharın gelişini müjdelemek üzere takılmaya başlanması, Bulgaristan göçmenlerinin aktarımıyla Türkiye'de de yaşatılan bahar gelenekleri arasında yer alıyor. Göçmenlerin yanı sıra bu geleneği öğrenenlerin artan talebiyle marteniçka yapımı da ilgi görüyor.

Marteniçka ne zaman takılır? İşte marteniçka geleneği hakkında bilgiler - 4

MARTENİÇKA İPLERİNİN ANLAMI NE?

Otantik bir sanat niteliğinde olan halkın güzellik ve estetik duygusu daha geç dönemlerde marteniçkalarda da kendini gösterir. Önceleri kırmızı-beyaz yünden yapılan marteniçkalara, püskül, top, insan gibi değişik şekiller verilir.

Marteniçkaların gelmiş geçmiş tarihinde en önemli yere sahip olan şekiller ise; "Pijo ve Penda" adıyla bilinen kırmızı ve beyaz ipten yapılmış kuklalardır.

Marteniçkalarda kullanılan beyaz renk uzun ömrü, kırmızı renk ise sağlık ve gücü temsil eder.

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