imsakiye

Maslak'taki çatışmada yeni gelişme: Aranan kardeşler Gürcistan'da yakalandı

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak'ta bir restoran önünde İsveç'te yaşayan Türklerin karıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Aranan Ömer Roni Güneş ve Robin Baran Güneş kardeşlerin, Türkiye'den Gürcistan'a giriş yaptıktan sonra TIR'da saklanırken yakalandıkları öğrenildi.

Maslak'taki çatışmada yeni gelişme: Aranan kardeşler Gürcistan'da yakalandı - 1

Maslak'ta 17 Mart'ta bir restoranın önünde 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla, bir başka Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası 3 saldırgan kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Maslak'taki çatışmada yeni gelişme: Aranan kardeşler Gürcistan'da yakalandı - 2

Baba Tuncay Ayrancı, Adli Tıp Kurumu'nda, oğlunun İsveç'te "uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs" suçlamasıyla aranan ve hakkında kırmızı bülten çıkarılan Rawa Majid ile husumetli olduğunu söyledi.

Maslak'taki çatışmada yeni gelişme: Aranan kardeşler Gürcistan'da yakalandı - 3

GÜNEŞ KARDEŞLER ARANIYORDU

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırganların Mustafa Gümüş ile Ömer Roni Güneş ve Robin Baran Güneş kardeşler olduğunu belirledi. İki kardeşin İsveç'te uyuşturucu ticareti yapan ve firari konumdaki Rawa Majid'in adamı olduğu tespit edildi.

Maslak'taki çatışmada yeni gelişme: Aranan kardeşler Gürcistan'da yakalandı - 4

İddiaya göre; Güneş kardeşler, olay sonrası amcalarını arayarak, kaçış için araç ayarlamasını istedi, ayarlanan araçla da Bodrum'a gitti. Şüphelilerden Mustafa Gümüş ise birkaç gün sonra gözaltına aldı. Gümüş, sorgusunda Ömer Roni Güneş ve Robin Baran Güneş'le Bodrum'da tanıştıklarını ve İstanbul'daki tartışmanın nedenini bilmediğini söyledi.

Maslak'taki çatışmada yeni gelişme: Aranan kardeşler Gürcistan'da yakalandı - 5

Adliyeye sevk edilen Gümüş çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis kaçan Güneş kardeşlerin peşindeydi ancak kardeşler Gürcistan'a kaçtı.

Maslak'taki çatışmada yeni gelişme: Aranan kardeşler Gürcistan'da yakalandı - 6

TIR, DURMAMASI GEREKEN YERDE DURDU

Güneş kardeşler 5 Nisan'da Türkiye'den Gürcistan'a TIR ile giriş yaptı. TIR şoförü, sınırı geçtikten 5 kilometre sonra, durmaması gereken yerde durdu. Gürcistan polisi, TIR'ı şüpheli gördü ve arama yaptı. TIR'ın gizli bölümünde 4 kişi yakalandı.

Maslak'taki çatışmada yeni gelişme: Aranan kardeşler Gürcistan'da yakalandı - 7

Yasa dışı sınır geçişi ve göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla, TIR sürücüsü S.T. , Ömer Roni Güneş (28) ve Robin Baran Güneş (32) kardeşler ile V.T. (31) ve B.O. (59) gözaltına alındı.

DAHA FAZLA GÖSTER