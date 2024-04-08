Maslak'taki çatışmada yeni gelişme: Aranan kardeşler Gürcistan'da yakalandı

İddiaya göre; Güneş kardeşler, olay sonrası amcalarını arayarak, kaçış için araç ayarlamasını istedi, ayarlanan araçla da Bodrum'a gitti. Şüphelilerden Mustafa Gümüş ise birkaç gün sonra gözaltına aldı. Gümüş, sorgusunda Ömer Roni Güneş ve Robin Baran Güneş'le Bodrum'da tanıştıklarını ve İstanbul'daki tartışmanın nedenini bilmediğini söyledi.