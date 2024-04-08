Maslak'taki çatışmada yeni gelişme: Aranan kardeşler Gürcistan'da yakalandı
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak'ta bir restoran önünde İsveç'te yaşayan Türklerin karıştığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı çatışmayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Aranan Ömer Roni Güneş ve Robin Baran Güneş kardeşlerin, Türkiye'den Gürcistan'a giriş yaptıktan sonra TIR'da saklanırken yakalandıkları öğrenildi.
Maslak'ta 17 Mart'ta bir restoranın önünde 3 Türk uyruklu İsveç vatandaşıyla, bir başka Türk uyruklu İsveç vatandaşı Mazlum Ayrancı arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmada 26 yaşındaki Mazlum Ayrancı olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası 3 saldırgan kaçtı.