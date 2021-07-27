May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu

Konya'nın Akören ilçesindeki May Barajı’nda yaşanan kuraklık ve sudaki oksijen miktarının düşüşü, barajdaki balıkların ölümüne neden oldu. Barajın kıyıları binlerce ölü balıkla kaplandı.

DHA 27.07.2021 - 11:28

May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 1
Ahmediye Mahallesi’nde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yaptırılan May Barajı'ndaki sular, bu yıl Konya Ovası'nı etkisi altına alan meteorolojik kuraklık nedeniyle çekildi.
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 2
Sudaki oksijen miktarının azalmasıyla da barajdaki binlerce sazan türü balık öldü.
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 3
Ölü balıklar, barajın kıyı sularında tabaka oluşturdu.
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 4
Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, baraj ve ölü balıklardan örnekler aldı.
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 5
Örneklerde yapılan ilk incelemelere göre, balık ölümlerinin dış etken kaynaklı olmadığı tespit edildi.
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 6
Balık ölümlerinin, baraj suyundaki alg patlaması, bununla birlikte oksijen miktarındaki ani düşüş nedeniyle yaşandığı kaydedildi.
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 7
May Barajı’nın daha önce DSİ envanterinden de düşürüldüğü öğrenildi.
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 8
Ahmediye Mahallesi'nin muhtarı Hayrettin Altın, ''Baraj suları, bu yılki şiddetli kuraklık nedeniyle erken çekildi. Sudaki oksijen dengesizliği nedeniyle balıkların ölümüne her yıl rastlayabiliyoruz'' dedi.
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 9
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 10
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 11
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 12
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 13
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 14
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 15
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 16
May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu - 17

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