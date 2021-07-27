May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu

Ahmediye Mahallesi’nde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yaptırılan May Barajı'ndaki sular, bu yıl Konya Ovası'nı etkisi altına alan meteorolojik kuraklık nedeniyle çekildi.

Sudaki oksijen miktarının azalmasıyla da barajdaki binlerce sazan türü balık öldü.

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, baraj ve ölü balıklardan örnekler aldı.

Örneklerde yapılan ilk incelemelere göre, balık ölümlerinin dış etken kaynaklı olmadığı tespit edildi.