May Barajı'nda korkutan görüntü: Sular çekildi, binlerce balık telef oldu
Konya'nın Akören ilçesindeki May Barajı’nda yaşanan kuraklık ve sudaki oksijen miktarının düşüşü, barajdaki balıkların ölümüne neden oldu. Barajın kıyıları binlerce ölü balıkla kaplandı.
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DHA 27.07.2021 - 11:28
Ahmediye Mahallesi’nde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yaptırılan May Barajı'ndaki sular, bu yıl Konya Ovası'nı etkisi altına alan meteorolojik kuraklık nedeniyle çekildi.
Sudaki oksijen miktarının azalmasıyla da barajdaki binlerce sazan türü balık öldü.
Ölü balıklar, barajın kıyı sularında tabaka oluşturdu.
Devlet Su İşleri (DSİ) yetkilileri, baraj ve ölü balıklardan örnekler aldı.
Örneklerde yapılan ilk incelemelere göre, balık ölümlerinin dış etken kaynaklı olmadığı tespit edildi.
Balık ölümlerinin, baraj suyundaki alg patlaması, bununla birlikte oksijen miktarındaki ani düşüş nedeniyle yaşandığı kaydedildi.
May Barajı’nın daha önce DSİ envanterinden de düşürüldüğü öğrenildi.
Ahmediye Mahallesi'nin muhtarı Hayrettin Altın, ''Baraj suları, bu yılki şiddetli kuraklık nedeniyle erken çekildi. Sudaki oksijen dengesizliği nedeniyle balıkların ölümüne her yıl rastlayabiliyoruz'' dedi.
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