Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu

Haberler - İHA - NTV Haber 02.11.2021 - 16:00
Şiddetli yağmur ve rüzgar Yenişehir, Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde etkili oldu.
Rüzgarın hızı saatte 90 kilometreye ulaştı. Yenişehir ilçesinde park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi.
Silifke ilçesinde ise kıyıya yakın bir noktada hortum oluştu. Balıkçı barınağındaki iki tekne battı, bazı kayıklar ters döndü.
Hortum nedeniyle bazı evlerin ve restoranların çatısı zarar gördü, sandalyeler çevreye savruldu.
10 dakika etkili olan hortum daha sonra etkisini kaybetti.
Hortum, teknelerin içinde bulunan malzemeleri ve sahilde bulunan kanoları çevreye savurdu.