Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu

Mersin'in Silifke ilçesinde sağanak sonrası oluşan fırtına ve hortum balıkçı teknelerini batırdı, ağaçları kökünden söktü.

Haberler - İHA - NTV Haber 02.11.2021 - 16:00

Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu - 1

Şiddetli yağmur ve rüzgar Yenişehir, Erdemli, Silifke ve Anamur ilçelerinde etkili oldu.

Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu - 2

Rüzgarın hızı saatte 90 kilometreye ulaştı. Yenişehir ilçesinde park halindeki iki aracın üzerine ağaç devrildi.

Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu - 3

Silifke ilçesinde ise kıyıya yakın bir noktada hortum oluştu. Balıkçı barınağındaki iki tekne battı, bazı kayıklar ters döndü.

Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu - 4

Hortum nedeniyle bazı evlerin ve restoranların çatısı zarar gördü, sandalyeler çevreye savruldu.

Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu - 5

10 dakika etkili olan hortum daha sonra etkisini kaybetti.

Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu - 6

Hortum, teknelerin içinde bulunan malzemeleri ve sahilde bulunan kanoları çevreye savurdu.

Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu - 7
Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu - 8
Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu - 9
Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu - 10
Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu - 11
Mersin'de fırtına: Tekneler battı, çatılar uçtu - 12

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