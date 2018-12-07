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Mersin'de sağanak tarım alanlarına zarar verdi

Anadolu Ajansı

Mersin'de 2 gündür devam eden sağanak, Tarsus ilçesinde bazı tarım alanlarında hasara yol açtı.

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    Mersin'de, 2 gündür devam eden sağanak, Tarsus ilçesinde bazı tarım alanlarında hasara yol açtı.
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    Kentte günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış, seralara ve açık alanda sebze üretiminin yapıldığı Tarsus ilçesindeki tarım alanlarına da zarar verdi.
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    İlçede Bahşiş, Yeşiltepe ve Kulak mahallelerindeki bazı seraların yanı sıra tarlalar sular altında kaldı.
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    Özellikle, lahana, ıspanak ve biber gibi ürünlerin yetiştirildiği alanlarda zarar oluştu.
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    Çiftçiler, seraların onarım çalışmasına başladı.
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    YAKLAŞIK 5 DÖNÜMLÜK ALANDA ZARAR

    YAKLAŞIK 5 DÖNÜMLÜK ALANDA ZARAR
    Tarsus Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, sular altında kalan tarım alanlarında inceleme yapıldı.
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    Bahşiş, Kulak ve Köselerli Mahallelerindeki ön incelemelerde, yaklaşık 5 dönümlük alanda zarar oluştuğu belirlendi.
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