Meslekten ihraç polis çatıya çıkıp etrafa ateş açtı

Sakarya’da bir kişi binanın çatısına çıkıp etrafa rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri, şüpheliyi 4 saat süren ikna çalışması sonucu gözaltına aldı. Şüphelinin meslekten ihraç edilen polis memuru Taner T. olduğu belirlendi. Taner T’nin daha önce de kız arkadaşını rehin aldığı belirtildi. Mahkemeye çıkarılan Taner T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Meslekten ihraç polis çatıya çıkıp etrafa ateş açtı - 1

Sakarya’da bir binanın çatısından çevreye ateş açan meslekten ihraç polis memuru, tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Adapazarı ilçesine bağlı Karaosman Mahallesi’ndeki Eski Hendek Caddesi’nde meydana geldi.

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Meslekten ihraç polis çatıya çıkıp etrafa ateş açtı - 2

Çeşitli disiplin suçları sebebiyle polislikten ihraç edilen Taner T., 2 katlı binanın çatısına çıkıp tabancayla çevreye rastgele ateş açtı.

Bölge halkının ihbarıyla adrese polis, özel harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisler, binanın çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.
Meslekten ihraç polis çatıya çıkıp etrafa ateş açtı - 3

Taner T., polis ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından ikna edilip binadan indirildi.

Meslekten ihraç polis çatıya çıkıp etrafa ateş açtı - 4

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Taner T., çıkarıldığı mahkemede silahlı tehdit suçlamasıyla tutuklandı.
Meslekten ihraç polis çatıya çıkıp etrafa ateş açtı - 5

KIZ ARKADAŞINI REHİN ALMIŞ

Taner T’nin 2022 yılında Adapazarı ilçesinde pompalı tüfekle sokakta çevreye ateş açtığı, geçen yıl temmuz ayında ise Ankara Caddesi’nde kız arkadaşını rehin aldığı öğrenildi.

Meslekten ihraç polis çatıya çıkıp etrafa ateş açtı - 6

Taner T’nin bu suçlardan da tutuklandıktan sonra serbest kaldığı ve yargılanmasının sürdüğü belirtildi.

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