Meslekten ihraç polis çatıya çıkıp etrafa ateş açtı
Sakarya’da bir kişi binanın çatısına çıkıp etrafa rastgele ateş açtı. Olay yerine gelen özel harekat polisleri, şüpheliyi 4 saat süren ikna çalışması sonucu gözaltına aldı. Şüphelinin meslekten ihraç edilen polis memuru Taner T. olduğu belirlendi. Taner T’nin daha önce de kız arkadaşını rehin aldığı belirtildi. Mahkemeye çıkarılan Taner T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Sakarya’da bir binanın çatısından çevreye ateş açan meslekten ihraç polis memuru, tutuklandı.Olay, dün akşam saatlerinde, Adapazarı ilçesine bağlı Karaosman Mahallesi’ndeki Eski Hendek Caddesi’nde meydana geldi.