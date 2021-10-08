Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı

'nın Sapanca ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz'un anneannesi Zarife Tahmaz (76) toprağa verildi. Zamansız bir kayıp yaşadıklarını belirten Mete Gazoz'un babası Mete Gazoz "Araç çok hızlıymış, vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış. Nerden baksanız 15 metre fren izi var" dedi.

Haberler - DHA 08.10.2021 - 17:56

Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 1

Sapanca'da  dün gece saatlerinde R.K. (43) yönetimindeki  hafif ticari araç, komşusuna üzüm götürmek için yolun karşısına geçmek isteyen Zarife Tahmaz'a çarptı.

Ağır yaralanan Tahmaz, kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 2

Bugün Mahmudiye Camii'nde kılınan cenaze namazına Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda şampiyon olan Mete Gazoz ile annesi Meral babası Metin ve kız kardeşi Melisa Gazoz ve yakınları katıldı.

Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 3
Meral Gazoz, annesinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tahmaz'ın cenazesi, Mahmudiye Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 4
Metin Gazoz, "Zamansız bir kayıp ve diyebileceğimiz tek şey bu. Üzüntümüz çok. Sağlığı yerinde, herhangi bir rahatsızlığı yoktu. Beklenmeyen pisipisine bir ölüm. Meskun mahalde bu kadar sürat tabii ki zarar. Araç çok hızlıymış, vurduğu yerden 30 metre ileriye fırlatmış. Nerden baksanız 15 metre fren izi var. O da istemez tabii ki de ama yapacak bir şey yok" dedi.
Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 5
Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 6
Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 7
Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 8
Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 9
Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 10
Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 11
Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 12
Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 13
Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 14
Mete Gazoz'un anneannesi son yolculuğuna uğurlandı - 15

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