Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’nin neredeyse tamamında bulut var. Yağışların hafta sonu da etkisini sürdürmesi beklenirken sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor. MGM'den Güneydoğu anadolu için toz taşınımı uyarısı geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 5 günlük hava durumu raporu…
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadaniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.