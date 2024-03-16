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Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, bugün Türkiye’nin neredeyse tamamında bulut var. Yağışların hafta sonu da etkisini sürdürmesi beklenirken sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalması öngörülüyor. MGM'den Güneydoğu anadolu için toz taşınımı uyarısı geldi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir’de 5 günlük hava durumu raporu…

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu(Eskişehir hariç), Karadaniz, Doğu ve Güney Anadolu ile Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Yurdun güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu) - 2

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve batılı, yurdun doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Bitlis ve Siirt çevrelerinin yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu) - 3

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 14

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 18
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu) - 4

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 21

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 12

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu) - 5

Erzurum: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Diyarbakır: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 14
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu) - 6

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Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu) - 7

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Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu) - 8

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Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu) - 9

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Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu hava nasıl olacak? (İstanbul, Ankara, İzmir günlük hava durumu) - 10

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