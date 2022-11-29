Meteoroloji uyarmıştı: Kaş'ı sel vurdu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış ile uyardığı iller arasında yer alan Antalya’nın Kaş ilçesinde sel meydana geldi.

Meteoroloji uyarmıştı: Kaş'ı sel vurdu - 1

Meteorolojinin şiddetli yağış ile uyardığı Antalya’nın batısında, sabah saatlerinde başlayan yağış, öğle saatlerine doğru etkisini artırdı.

Meteoroloji uyarmıştı: Kaş'ı sel vurdu - 2

Kaş'ta aniden bastıran şiddetli yağış ise beraberinde seli getirdi.

Meteoroloji uyarmıştı: Kaş'ı sel vurdu - 3

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu su, Kaş Limanı’nda buluştuğu denizin rengini kahverengiye bürüdü.

Meteoroloji uyarmıştı: Kaş'ı sel vurdu - 4

Sel nedeniyle caddeler suyla dolarken araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Meteoroloji uyarmıştı: Kaş'ı sel vurdu - 5

Öte yandan, Kaş’ın Kasaba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda 24 saatte metrekareye düşen yağış miktarı 117 kilogram olarak kaydedildi.

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