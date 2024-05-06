Meteoroloji'den 18 il için sarı kodlu uyarı: Batıya bahar, doğuya kuvvetli sağanak geliyor (Bu hafta hava nasıl olacak?)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 18 il için sarı kodlu uyarı verdi. İstanbul'da cuma gününe kadar havanın açık olması beklenirken Doğu Anadolu'da ise iki gün daha yağış hakim. Sıcaklıklar kademe kademe artmaya başlıyor. Ayın 15'inden itibaren ise sıcaklıklar yaz değerlerine çıkmaya başlıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Ordu ve Tokat çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Hatay, Osmaniye, Malatya, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak, Hakkari ve Van’ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.