Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege’de, yarın Batı Akdeniz’de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.