Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların Marmara ve Ege'de bu gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayanların ani sel, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.

Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, Marmara ve Ege’de bu gece, Batı Akdeniz’de ise yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 2

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Marmara ile Kıyı ve Güney Ege’de, yarın Batı Akdeniz’de beklenen gök gürültülü sağanağın kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 3

SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

Bu bölgelerdeki sağanağın ardından meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde oluşabilecek hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 4

GÜNEY VE İÇ EGE'DE FIRTINA BEKLENTİSİ

Meteoroloji, Güney ve İç Ege, Batı Karadeniz, İç Anadolu ile batı ve orta Karadeniz’de ise fırtına bekliyor.

Fırtına ile meydana gelebilecek ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 5

20 NİSAN HAVA DURUMU

Yurt genelinde 5 gün boyunca beklenen hava durumu ise şöyle…

Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 6

21 NİSAN HAVA DURUMU

Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 7

22 NİSAN HAVA DURUMU

Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 8

23 NİSAN HAVA DURUMU

Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu) - 9

24 NİSAN HAVA DURUMU

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