Meteoroloji’den sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların Marmara ve Ege'de bu gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Bu bölgelerde yaşayanların ani sel, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması gerektiği belirtiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, Marmara ve Ege’de bu gece, Batı Akdeniz’de ise yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.