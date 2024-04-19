Meteoroloji’den 45 il için sağanak ve fırtına uyarısı: Bu gece başlayacak (İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 45 il için sarı kod vererek kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yağışların Marmara ve Ege'de bu gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenirken AKOM'dan da İstanbul için yeni uyarı geldi. Kıyı kesimlerde hortum oluşma riski olduğu belirtilen açıklamada bu bölgelerde yaşayanların ani sel, yıldırım ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden, Marmara ve Ege’de bu gece, Batı Akdeniz’de ise yarın için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.