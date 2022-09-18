Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?)

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı. Türkiye genelinde etkili olan çöl sıcaklıkları Batı'da etkisini yitirecek. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde beklenen hava durumu...

Haberler - ntv.com.tr 18.09.2022 - 10:11

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 1

Ülke genelinde 2 gündür süren çöl sıcaklıkları bazı bölgelerde yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 3-5 derece arası azalması bekleniyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 2

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi, Manisa, Bolu, Karabük, Sinop, Giresun Trabzon ve Rize çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 3

HAVA SICAKLIKLARI DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 4

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR

Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetlice (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren ise Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 5

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da 2 gündür süren sıcak hava yerini yağmurlu ve serin bir havaya bırakacağı ve öğle saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yağış görüleceği öngörülüyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 6

Öğleden sonra hava sıcaklıklarının da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 7

BU HAFTA HAVA NASIL OLACAK?

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta batı bölgelerden başlayarak azalacağı, bazı bölgelerde sağanak yağış görüleceği öngörülüyor.

Batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 8

19 EYLÜL PAZARTESİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 9

20 EYLÜL SALI HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 10

21 EYLÜL ÇARŞAMBA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?) - 11

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