Meteoroloji'den sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısı (İstanbul'da bugün hava nasıl olacak?)

Haberler - ntv.com.tr 18.09.2022 - 10:11
Ülke genelinde 2 gündür süren çöl sıcaklıkları bazı bölgelerde yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor. Hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde 3-5 derece arası azalması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi, Manisa, Bolu, Karabük, Sinop, Giresun Trabzon ve Rize çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Batı Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuvvetlice (30-50 km/sa), öğle saatlerinden itibaren ise Marmara'da kuzey yönlerden kuvvetli (30-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da 2 gündür süren sıcak hava yerini yağmurlu ve serin bir havaya bırakacağı ve öğle saatlerinden itibaren bazı bölgelerde yağış görüleceği öngörülüyor.
Öğleden sonra hava sıcaklıklarının da 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının bu hafta batı bölgelerden başlayarak azalacağı, bazı bölgelerde sağanak yağış görüleceği öngörülüyor.
Batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.