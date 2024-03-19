Meteoroloji’den
doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusunda kuvvetli tipi beklendiğini bildirdi. Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı ile Van’ın kuzey, Siirt ve Şırnak’ın doğu kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunma çağrısı yapıldı. Ege’de ise fırtına bekleniyor. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Hatay’ı ise sel beklentisine karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurdun doğusunda kar bekleniyor.