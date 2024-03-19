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Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun doğusunda kuvvetli tipi beklendiğini bildirdi. Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı ile Van’ın kuzey, Siirt ve Şırnak’ın doğu kesimlerinde beklenen kar yağışı nedeniyle vatandaşlara tedbirli olunma çağrısı yapıldı. Ege’de ise fırtına bekleniyor. Rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Hatay’ı ise sel beklentisine karşı uyardı.

Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre yurdun doğusunda kar bekleniyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 2

Hakkari, Bitlis, Muş ve Ağrı ile Van’ın kuzey, Siirt ve Şırnak’ın doğu kesimlerinde beklenen kar yağışının yarın gece ve sabah saatlerinde etkisi olması bekleniyor.

Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 3

TİPİ VE ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Yağışların kuvvetli şekilde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli kar yağışıyla birlikte ulaşımda aksamalar, yükseklerde buzlanma ve don, kuvvetli rüzgar ve tipi, yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 4

HATAY’DA SEL TEHLİKESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hatay’da ise aralıklı ve yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekliyor.

Sağanağın, bugün güney kesimleri, yarın tüm kıyı kesimini etkisi altına alarak perşembe günü sabah saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 5

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 6

Ege’de ise fırtına beklentisi var.

Meteoroloji 2’nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi Müdürlüğü, yarın günün ilk saatlerinde rüzgarın kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğini duyurdu.

Fırtınanın, öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.

Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 7

Güney Ege’de de rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği bildirildi.

Fırtınanın, gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği kaydedilip, “Fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama gibi olumsuzluk üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.” denildi.

Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 8

20 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 9

21 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 10

22 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 11

23 MART HAVA DURUMU

Meteoroloji’den doğuya tipi, Ege’ye fırtına, Hatay’a sel uyarısı (İstanbul, Ankara, İzmir 5 günlük hava durumu) - 12

24 MART HAVA DURUMU

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