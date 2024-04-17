Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? (2024 Diyanet Mevlid Kandili tarihi)
Mevlid Kandili tarihi, İslam camiası tarafından merak edilen dini günler arasında yer almaya başladı. 2024 yılının son kandili olarak idrak edilecek Mevlid Kandili yine bol ibadet ve dualarla geçecek. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı dini takvimine göre Mevlid Kandili tarihi belli oldu. Peki, 2024 Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek?
2024 Mevlid Kandili için tarih araştırmaları başladı. Yılın son kandili olan Mevlid Kandili'nde yine camiler dolup taşacak ve ibadetler yerine getirilecek. Peki, 2024 Mevlid Kandili ne zaman?