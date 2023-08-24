Mevlid Kandili ne zaman? İşte 2023 Mevlid Kandili tarihi
Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişi dolayısıyla hicri takvime göre rebiülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlid Kandili, İslam ülkelerinde peygamber sevgisinin kültürel hayata yansıması olarak asırlardır kutlanıyor. Bu özel günün 2023 tarihi merak konusu oldu. Peki, 2023 Mevlid Kandili ne zaman?
Hazreti Muhammed'in doğum günü olan Mevlid Kandili'nin 2023 yılında ne zaman, hangi tarihte idrak edileceği merak konusu oldu. Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlid, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor. İşte, 2023 Mevlid Kandili tarihi...